Disney+ hlásí nárůst předplatitelů, její dceřiné společnosti však čelí kritice | E15.cz

Streamovací platformě Disney+ se zdvojnásobil počet předplatitelů oproti minulému roku. Společnost Disney tak překonala odhady analytiků a její akcie se zvýšily přibližně o šest procent. Informuje o tom zpravodajský web CNBC . I přes pozitivní zprávy čelí kritice dceřinná společnost Disneyho Marvel. Podle serveru The Guardian čelí společnost četným kritikám za to, že svým komiksovým tvůrcům platí za odvedenou práci málo peněz.

Platforma Disney+ má v současné době 116 milionů předplatitelů. To je téměř o milion a půl více, než analytici předpokládali. Společnost zároveň oznámila, že napříč platformami Disney+, ESPN+ a Hulu má celkem 174 milionů předplatných. V Česku se očekává spuštění streamovací služby v příštím roce.

Analytici jsou optimističtí a věří, že Disney+ dosáhne svého cíle, tedy že získá 230 až 260 milionů předplatitelů do roku 2024. Podle nich se tak stane i z důvodu zavádění exkluzivního obsahu na streamovací službě.

Mezi takový obsah v současné chvíli patří například minisérie The Falcon and the Winter Soldier, založená na postavách Marvel Comics, a seriál Loki od Marvelu. V červnu také vyšel celovečerní film od Pixar s názvem Luca.

Kritika Marvelu

Zatímco streamovací služba Disney+ slaví úspěšné období co se týče růstu předplatitelů, na dceřinnou společnost Disneyho Marvel se snáší kritika. Podle webu The Guardian se společnost nechová korektně k tvůrcům obsahu, který je později využit ve filmu. Guardian uvádí že místo adekvátní finanční odměny je jim poslán pouze děkovný dopis, pět tisíc dolarů a pozvánka na premiéru filmu, ve kterém se objeví jimi vytvořený obsah.

Mluvčí společnosti Marvel uvedl, že neexistují žádná omezení v tom, aby tvůrci mohli kdykoliv kontaktovat společnost ohledně smluv. „Vedeme rozhovory se spisovateli a umělci, kteří se podíleli i na nedávných či minulých pracích,“ dodal.