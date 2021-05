Walt Disney vybudoval zábavní impérium. Na cestě k úspěchu několikrát zkrachoval | E15.cz

Nadaný kreslíř a také obchodník Walt Disney, který se narodil 5. prosince 1901, se koncem 20. let prosadil ve světě filmu a jím založená firma dnes patří k největším hráčům v zábavním průmyslu. Výtvarný talent ukázal Disney už jako dítě, a když v Evropě zuřila první světová válka, byl už v rodném Chicagu uznávaným karikaturistou. Později ho nevzali do armády, jezdil tedy alespoň jako dobrovolník na francouzské frontě s ambulancí.

Po návratu do Ameriky se vrhl opět na kreslení a brzy ucítil příležitost v animovaném filmu. Začínal s reklamami a krátkými filmy pro kino v Kansas City, rozhodující úspěch pak Disney slavil koncem roku 1928, když do amerických kin přišel film Mickey kormidelníkem (o půl roku starší Mickey pilotem přitom propadl). Myšák se ukázal být trefou do černého a publikum si rychle oblíbilo i další členy jeho party, ať už partnerku Minnie, Pluta, Goofyho nebo Kačera Donalda.

Walt Disney příležitost dokázal naplno využít, jeho studio se rychle přeměnilo v továrnu na filmy, jež po krátkých groteskách už v roce 1937 vyrobila i celovečerní Sněhurku. V polovině 50. let pak Disney rozšířil záběr i o zábavní parky a rozmach firmy pokračoval i po zakladatelově smrti v prosinci 1966. Dnes je Walt Disney Company podle výše tržeb největší společností svého druhu na světě, kromě filmových studií jí patří také televizní stanice ABC nebo ESPN.