vivo, čínský pátý největší světový výrobce smartphonů, vstoupí do ČR | E15.cz

Vivo přišla do Evropy loni na podzim. Patří do skupiny BBK Electronics spolu se značkami Oppo, OnePlus, Realme a IQOO. Ročně vivo prodá 111 milionů chytrých telefonů. Do Česka vstupuje s modely Y70, Y20s a Y11s s cenami od 3299 korun.

Značka si připsala několik technologických prvenství. V roce 2012 společnost představila model vivo X1, úplně první chytrý telefon se specializovaným hi-fi čipem. O dva roky později s modelem vivo X5Max o tloušťce 4,75 milimetru překonala rekord nejtenčího chytrého telefonu své doby.

V roce 2018 vivo představilo vivo NEX, které bylo nejen prvním chytrým telefonem s technologií snímání otisku prstu umístěným na displeji, ale také prvním skutečně bezrámovým chytrým telefonem s vyskakovací selfie kamerou.

V Česku působí i další čínští výrobci mobilních telefonů, například Xiaomi, Huawei nebo Honor. Ročně se v tuzemsku prodá zhruba 4,5 milionu telefonů. Nejprodávanějšími značkami na trhu jsou Samsung, Xiaomi a Apple.