E-sporty jsou v USA u miléniálů už stejně populární jako hokej, říká šéf týmu eSuba | E15.cz

Co bych musel splňovat, abych se mohl stát profesionálním hráčem?

Jsou dva nebo tři základní aspekty. Prvním je talent. Pokud ho hráč nemá, tak z něj profíka neuděláme. Každý hráč musí mít alespoň trošku vlohy na chápání počítačových mechanik a IT světa obecně. Je tam potřeba hodně dobrá koordinace očí a rukou a dobrá motorika, což jsou základní dovednosti každého profesionálního hráče.

Druhou věcí je rozhodně píle. Hráči trénují i osm až dvanáct hodin denně klidně šest dní v týdnu. To platí podobně jako v klasickém sportu. Třetí věcí je pak nějaká chytrost, protože hráči musí umět analyzovat svou hru a hru ostatních. Musí také vymýšlet originální strategie, které nikdo jiný nemá.

Pomohlo by mi, že jsem bývalý sportovec?

Se sportovci máme výbornou zkušenost. Dobře se nám spolupracuje s hráči, kteří za sebou mají nějaké sportovní zázemí a takovou tu mysl šampiona. Je dobré, když odmala ví, jaké je to trénovat čtyřikrát týdně třeba fotbal nebo hokej a ví, že musí poslouchat autoritu typu trenéra a tak dále, což se člověk učí hůř, když začne dělat něco organizovaně až v šestnácti.

Kdybyste chtěl být profesionálem, tak bych právě to u vás teď hledal.

Jak vlastně vypadají tréninky? Je rozdíl v trénování českých a zahraničních týmů?

Ve světě jsou trenéři běžní, v Čechách spíše výjimka. Jsme jeden z mála týmů, který u nás má profesionální zázemí. Máme skupinu hráčů a k tomu náhradníky, kteří se také podílí na tréninku a pak máme jednoho až dva kouče. V zahraničí je třeba jeden hlavní trenér a dva až tři pomocníci, kteří sledují hru soupeřů, dělají rozbory a pomáhají s přípravou.

Jsou to třeba bývalí profesionální hráči?

I když ty dovednosti sami neumíte použít ve hře, tak se můžete uchytit právě jako analytik. Když se podíváte na hru soupeře a přesně víte, kde má mezery, tak jste neskutečně cenný artikl, který bych chtěl mít v týmu.

Kolik peněz si hráči vydělají?

Ve světě se částky běžně pohybují od pěti tisíc eur měsíčně výše plus bonusy za vyhrané turnaje. U nás se můžeme bavit o desítkách tisíc a dál podle toho jaké má hráč výsledky.

Peníze jsou tedy z výher a z čeho ještě?

Toto je fixní plat, který hráči dostávají od organizace a organizace je má od svých partnerů. Pak hráči dostává peníze z výher. Teď se například konal v Americe velký turnaj The International o půl miliardy korun. Hráči mají v kontraktech třeba 60 - 70 procent z výher pro ně a zbytek jde organizaci, která je zastupuje.

Uživí se u nás gamingem hodně hráčů?

Výhodou gamingu je, že kromě hraní můžete zapojit i jako influencera nebo můžete streamovat videa na YouTube a hráčskou platformu Twitch. To jsou potom zdroje příjmů pro jednotlivé hráče. Ti nejlepší streameři v Čechách si tak mohou vydělat přes 100 tisíc měsíčně.

O kolik celkem hráčů se tedy staráte a kolik na to máte lidí?

Aktuálně budeme přidávat oblíbené hry PUBG a Fortnite. Po jejich přijetí budeme mít asi 62 hráčů. Máme šest lidí na plný úvazek. Ti se starají o hráče, o tým, o partnery a tak dále a pak máme spoustu lidí na kontrakt.

Jaká je aktuálně vaše nejúspěšnější hra?

Donedávna jsme měli Trackmanii, což je závodní hra, v níž jsme byli mistry a čtyřnásobní vicemistři světa, takže opravdu hodně úspěšná sekce. Je to ale jedna z her, která je ohromně populární v zahraničí, ale u nás příliš ne, takže jsme tu sekci zrušili.

Aktuálně jsou úspěšné hlavně dvě sekce. V karetní hře Heartstone se naši hráči pravidelně objevují v nejlepší trojce na světových turnajích a to je individuální hra. Často pošleme na turnaj třeba pět hráčů a sledujeme, kterému z nich se bude dařit nejlépe.

V týmových hrách jsme aktuálně dobří ve strategii League of Legends, kde jsme asi nejlepší v Čechách a na Slovensku a hrajeme druhou nejvyšší ligu v Evropě.

Jak jsou dlouhé kariéry hráčů? Souvisí odchod do důchodu se ztrátou zájmu o tu „jejich“ hru?

Kariéry hráčů bývaly v minulosti docela krátké, což bylo způsobené nižším počtem týmů. Ekosystém se ale rozrůstá a najednou dokáže uživit více subjektů. Dřív kariéra trvala od nějakých 17 do 24 let. Dnes jsou na světě profesionálové, kteří hrají, i když jim je přes třicet.

Hlavně se zvýšil počet profesionálních týmů, takže ti hráči mají možnost sehnat angažmá i po tom, kdy už nejsou v té své vrcholové formě. Když tady bylo jen deset týmů, tak měly všechny hráče na peaku (vrcholu formy – pozn. aut.). Dnes máme těch týmů třeba 40, a když tedy už nejste úplně na vrcholu kariéry, ale pořád na to máte, tak vás prostě vezme o něco málo horší tým.

Gaming ale nabízí spoustu příležitostí, jak se mu věnovat dál. Máte možnost předat zkušenosti někomu dalšímu. Když vidím, že nějaký z našich hráčů má potenciál k dalšímu využití, tak z něj s radostí udělám trenéra, manažera sekce a začlením ho do naší struktury. Takový člověk, který rozumí gamingu a do toho přemýšlí byznysově, je pro mě zlatý důl. Dále ale můžete komentovat zápasy nebo dělat rozhovory s hráči, nebo si vás může stáhnout přímo vývojář hry. Extrémně to vlastně kopíruje strukturu reálných sportů.

A jaká je životnost her? Když vezmu například League of Legends nebo DOTA, tak ty se hrají už několik let.

To jste vybral zrovna hry, které jsou skoro nesmrtelné. Kromě toho je tady strašně dlouho například střílečka Counter-Strike, která vznikl v roce 1999. Další je například karetní hra Heartstone, která vyšla někdy před pěti lety a zájem o ni se stále zvyšuje.

U gamingu je těžké oblíbené hry sesadit. Třeba u stříleček se o to snaží hra Overwatch, která má brutálně rozjetý franšízový systém po celém světě. Jen ta licence stojí asi 10 milionů dolarů, mají prodaná televizní práva, vlastní gaminové domy a snaží se sesadit Counter-Strike, což se jim ale stejně nedaří.

Neexistuje recept na vytvoření geniální sportovní hry. Kdybychom ji tady spolu vymysleli, tak budeme za pár let miliardáři. Nedávno vyrobilo jedno studio vyloženě e-sportovní hru Shootmania, ale nevyšlo jim to. Ty hry musí splnit strašně moc aspektů, které jsou těžko odhadnutelné. Musí bavit diváky, musí se jich chytit hráči a influenceři a je hrozně těžké odhadnout, které hře se to povede.

A co kdybych byl hráč a moje hra postupně upadla? Měl bych šanci přejít na jinou?

I kdyby vaše hra postupně upadla, tak je poměrně velká šance, že ten úpadek bude poměrně pomalý a vy se mezitím stihnete přeorientovat na jiný titul. Když máte vlohy na střílečky, tak se vždycky můžete chytit v jiné střílečce. Talenti na strategie zase můžou hrát jiné strategie a tak dál. Spousta hráčů tak přecházela ze hry StarCraft na League of Legends. Tam bylo zajímavé to, že ve StarCraftu ovládali dvě stovky jednotek a najednou měli v té hře LoL jen jednu. Představte ty korejské starcraftové mistry, jak přechází na League of Legends a říkají si, že to asi zvládnou.

Která hra zažila velký boom a pak rychle upadla?

Nabízí se asi World of Tanks. To je hra, která je extrémně populární u starší generace. Kdokoli nad třicet, koho potkám na různých sportovních akcích, hraje doma tuhle hru. Prostě uspí rodinu a jdou si zahrát tanky.

Je to hra, kde samotný vývojář po vzoru třeba League of Legends zainvestoval obrovské peníze do e-sportovního ekosystému. To má několik důvodů. Zaprvé vám ten e-sportovní ekosystém pomáhá generovat vyšší zisky v rámci hry. Když budu divák a budu sledovat profesionály, jak hrají League of Legends a ten profesionál si ve hře vezme nějakou novou postavičku nebo nové brnění, tak si ho budu chtít koupit. Je to stejné jako s Ronaldem a kopačkami Nike a Messi s dresem Adidasem. Prostě on je v tom dobrý a má něco, co já nemám a chci to.

Ten World of Tanks měl velkou sportovní komunitu a herními mininákupy (hráči platí reálné peníze za nové postavy, brnění, auta atd. – pozn. aut.) se financovala celá hra. Teď už se ale okolo hry nic neděje a spekuluje se o tom, že producent celou e-sportovní část utne a své lidi přesune spíše na péči o komunitu a tak dále. Takže to je třeba jedna hra, která vypadala, že se bude hodně hrát, ale postupně upadla.

Na eventu Give me 5 jste říkal, že e-sport už je u publika v Severní Americe stejně populární jakolední hokej. Může časem dohnat třeba fotbal a podobné masové sporty?

To zatím platí hlavně u mileniálů, ale troufám si říct, že zájem o sporty se mění. Jeden čas byl extrémně populární dostihy a ten zájem o ně postupem času trošku upadl. Fotbal bude samozřejmě populární i dál, ale podle mě byl nějakou chvíli na vrcholu toho zájmu a ta generace dnešní mládeže už tolik nesleduje fotbal a hokej, protože jsou pro ně nudné.

Když si představíte zápas v Counter-Strike, tak se tam každou minutu něco děje. Každou minutu tam umře nejméně pět lidí a teď ty lidi donuťte koukat na fotbal, který se hraje 90 minut a skončí 0:0. Ty týmy hrály celou dobu obranný fotbal a nedostaly se ani ke střele. To tuhle mladou generaci nebaví.

A navíc jsou klasické sporty jednosměrné. E-sport je výjimečný v tom, že nabízí interakci mezi diváky a hráči, kteří si můžou číst zprávy od fanoušků a v průběhu zápasu na ně reagovat.

Postupný vzestup e-sportu si začínají uvědomovat i velké sportovní značky. Je to asi půl roku starý údaj, ale do e-sportu už vstoupilo kolem 130 sportovních značek.

Co byste mi nabídl, kdybych vás chtěl sponzorovat? Logo na tričko?

Esubu si můžete představit jako fotbalovou Spartu. Je tady 55 hráčů, kteří mají svoje vlastní kanály a pravidelně vysílají online věci. Nabídl bych vám platformu na zviditelnění se v celé esportovní scéně. Funguje to stejně jako u jiných influencerů nebo youtuberů, takže my bychom vašemu produktu dodali kredibilitu. Přímá propagace je to u technologických partnerů jako je Dell, ale může to fungovat i u všech jiných služeb. Naši hráči ale používají i další výrobky stejně jako jiný youtubeři a vlastně všichni ostatní.

Které si pak vyfotí na instagram jako všichni ostatní…

Ti profesionálové si ale samozřejmě nebudou na instagram fotit produkty, za které jim nikdo nezaplatil. Nejvíc je ten sponzoring ale o ambasadorech, z nichž každý hraje jinou hru a ta hra cílí na jiné diváky, takže když mi partner řekne, že má produkt pro cílovku 16 let, tak mu můžu prodat hru a hráče té dané hry. To stejné platí u produktu 30+, kde bych mu nabídl třeba tanky (hru World of Tanks – pozn. aut.), o kterých jsme mluvili.