Endgame míří k dalšímu rekordu, může se stát nejúspěšnějším filmem všech dob | E15.cz

Snímek Avengers: Endgame od filmového studia Marvel má za sebou rekordní premiérový víkend, během nějž v kinech po celém světě utržil více než 1,2 miliardy dolarů. Podle analytiků ho to může posunout k dalšímu rekordu, a to hned tomu finančně nejcennějšímu. Pokud se mu příští týden povede udržet propad tržeb nízko, bude podle analytiků zřejmě mířit k celosvětovým tržbám vyšším než 2,8 miliardy dolarů. Díky tomu by z první příčky sesadil Avatar a stal se finančně nejúspěšnějším filmem všech dob. Informoval o tom server CNBC .

„Propad tržeb příští týden bude důležitým ukazatelem, který napoví, zda film překoná Avatar. Předchozí díl Avengers: Infinity War, na který Endgame přímo navazuje, zažil během druhého promítacího víkendu v amerických kinech propad 56 procent. V takovém případě by Endgame vydělal na domácím trhu 156 milionů, což by ho k překonání hranice 2,78 miliardy dolaru Avataru citelně přiblížilo,“ myslí si analytik investiční banky Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz.

S tím souhlasí i analytik Jeff Block ze společnosti Exhibitor Relations. „V mnoha případech velkofilmy tržby z prvního týdne ztrojnásobily. Pokud by to platilo i pro Endgame, tak by na tři miliardy dolarů dosáhl velice hladce. Až do konce května navíc nemá žádnou extrémně silnou konkurenci. V čele kasovního žebříčku i diváckého zájmu by tak měl vydržet až do premiéry nové verze Aladina, která proběhne 24. května,“ uvedl Block. Analytička Jessica Ehrlichová z Bank of America dokonce předpokládá, že nejnovější velkofilm od Marvelu může utržit až 3,5 miliardy dolarů.

Autor: E15

V amerických kinech Endgame svým tvůrcům vynesl od uvedení rekordních 354 milionů dolarů, což je zhruba o sto milionů více, než si z pokladen kin za první víkend odnesly snímky Star Wars: Síla se probouzí a Avengers: Infinity War. Analytici přitom podle CNBC očekávali, že Endgame v Americe otevře za „pouhých“ 260 - 285 milionů dolarů. Historické tabulky přepisoval vrchol marvelovské Infinity ságy i na mimoamerických trzích, kde tržby dosáhly 859 milionů dolarů.

Filmu se daří i v tuzemských kinech. Po prvním víkendu má na kontě 344 411 diváků, čímž o více než sto tisíc návštěvníků překonal Padesát odstínů šedi. Zároveň je prvním filmem, který v tuzemských filmech vidělo za jeden den více než sto tisíc diváků.

Autor: E15

Filmoví experti dlouhodobě upozorňují, že bude zajímavé sledovat, jak si povede Marvel po konci ságy Infinity. Řadě herců totiž končí smlouvy a své ikonické role po Endgame pravděpodobně opustí. Studio tak přijde například o Chrise Evanse, jenž ztvárňuje Kapitána Ameriku, nebo Iron Mana Roberta Downeyho Jr., který hrál hned v pěti miliardových hitech studia a je jeho největší kasovní jistotou.

Sága Infinity se skládá ze tří fází, které celkově obsahují dvaadvacet filmů. V roce 2008 ji odstartoval snímek Iron Man. Mezi první dvacítkou nejvýdělečnějších filmů historie má Marvel hned sedm zástupců.

Nejvýdělečnějším filmem všech dob je stále deset let starý Avatar od režiséra Jamese Camerona, který má na kontě 2,79 miliardy dolarů. V době své premiéry dokázal snímek naplno využít technologii 3D. Díky tomu na něj diváci chodili do kina i několikrát.