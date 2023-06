Google má v EU zastavit byznys s digitální reklamou | e15.cz

Evropská komise (EK) nařídila americké internetové společnosti Google, aby přerušila svůj lukrativní byznys s digitální reklamou. Znamená to, že Google může být nucen prodat část svého podnikání, aby uklidnil obavy antimonopolního orgánu z narušení hospodářské soutěže.

„Google má velmi silnou pozici na trhu v oblasti technologií online reklamy. Shromažďuje data uživatelů, prodává reklamní prostor a působí jako online zprostředkovatel reklamy. Google je tedy přítomen téměř na všech úrovních takzvaného adtech dodavatelského řetězce,“ uvedla místopředsedkyně Eropské komise Margrethe Vestagerová.

Komise se obává, že Google mohl využít své postavení na trhu k upřednostnění svých vlastních zprostředkovatelských služeb. „Nejen, že to mohlo poškodit konkurenty společnosti Google, ale také zájmy vydavatelů a zároveň zvýšit náklady inzerentů. Pokud se to potvrdí, postupy společnosti Google by byly podle našich pravidel hospodářské soutěže nezákonné,“ dodala Vestagerová.