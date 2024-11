Zatímco v prvním díle se bývalý římský generál Maximus vydává pomstít císaři, který vyvraždil jeho rodinu, v pokračování slavného filmu se do arény dostává jeho syn Lucius. Ten se podobně jako jeho otec vlivem událostí dostává do otroctví a gladiátorských her, kde jde kromě přežití o osud celého Říma a možná i Ridleyho Scotta. Přestože oceňovaný režisér za celou kariéru utržil přes čtyři miliardy dolarů, v posledních letech se mu nedaří přitáhnout diváky do kin, i když jim občas nabídne kvalitní podívanou.

Ridleyho Scotta pronásledují propadáky

Loni se na filmové plátno dostal dlouho očekávaný Napoleon. Film, který měl být jasným hitem, po uvedení do kin propadl kvůli nepřízni kritiků i špatnému marketingu. Historické drama s rozpočtem 135 až 200 milionů potřebovalo vydělat alespoň dvojnásobek nákladů, nakonec ale utržilo „jen“ 220 milionů dolarů.

Dva roky předtím poslal Ridley Scott do kin dva zcela rozdílné filmy: průměrně úspěšný i hodnocený příběh o italském módním impériu Klan Gucci a historické drama Poslední souboj, které se zařadilo mezi vůbec největší propadáky Ridleyho Scotta. Snímek s rozpočtem 100 milionů dolarů v kinech vydělal jen 30 milionů dolarů, nezachránili ho nadšené recenze, ani Matt Damon a Ben Affleck v hlavních rolích. Přestože byl film uveden v době pandemie covidu-19, která návštěvnosti příliš nenahrávala, režisér z neúspěchu obvinil mileniály, kteří jsou podle něj neustále přisátí k telefonům.

Několik Ridleyho filmů ale propadlo už v době, kdy do kin chodili rodiče dnešních třicátníků a čtyřicátníků. Například dobrodružné drama 1492: Dobytí ráje o tom, jak objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem ovlivnilo původní obyvatelstvo, v roce 1992 utržilo jen něco málo přes sedm milionů dolarů. Bílá smršť o čtyři roky později vydělala jen o tři miliony dolarů více. Nutno podotknout, že ani jeden ze snímků kritiky příliš nenadchl. Obřím propadákem byl ale také dnes už kultovní Blade Runner. Vydělal jen o 10,5 milionu dolarů více, než činil jeho rozpočet 30 milionů dolarů.

Režisér umí i hity, někdy navzdory recenzím

Ridley Scott je ale přesto pořád známý jako režisér, který dokáže vydělat stovky milionů dolarů, i okouzlit kritiky. Jeho vůbec největším kasovním trhákem bylo dobrodružné drama Marťan z roku 2015, které utržilo přes 630 milionů dolarů. Dnes je Marťan podle serveru Rotten Tomatoes uznáván jako jeden z nejlepších sci-fi filmů poslední dekády. Hned za ním se umístil první Gladiátor s Russellem Crowem v hlavní roli, který v kinech vydělal více než 460 milionů dolarů a ovládl Oscary.

Třetím nejvýdělečnějším filmem v kariéře Ridleyho Scotta bylo opět sci-fi. Prometheus, který vzkřísil vetřelčí sérii, utržil 403 milionů dolarů. I přes úspěch v kinech se ale snímek dočkal spíše průměrných recenzí, které ještě zeslábly při uvedení pokračování s názvem Vetřelec: Covenant. „Dvojka“ navíc vydělala o 150 milionů méně a pomyslné trojky se diváci vůbec nedočkali. Místo toho letos přišel další restart ságy o Xenomorfech pod jménem Vetřelec: Romulus, tentokrát už pod taktovkou režiséra Fede Alvareze.

Do pětice nejvýdělečnějších filmů Ridleyho Scotta patří také legendární Hannibal, který sice není zdaleka tak vychvalovaný jako Mlčení jehňátek, ale přesto se mu podařilo dosáhnout kasovního úspěchu. Vydělal přes 351 milionů dolarů. Žebříček uzavírá kritiky neoblíbený Robin Hood s 322 miliony dolary, kde hlavní roli opět ztvárnil osvědčený Russell Crowe.

Až příští týdny ukážou, zda diváci z elitní pětice vyřadí zbojníka, který bohatým bere a chudým dává. Minimálně z rezencí je ale jasné, že už ho syn legendárního gladiátora alespoň v jednom ohledu porazil.