Google a Amazon se těžko zbavují evropských zaměstnanců | e15.cz

V USA mohou firmy oznámit rozsáhlé propouštění a rozloučit se s tisíci zaměstnanců během několika málo měsíců. A mnohé z nich to také udělaly. V Evropě ale stejný přístup selhává, hromadné propouštění je totiž neuskutečnitelné bez souhlasu vlivných odborových organizací, což platí především pro Francii a Německo.

Alphabet, mateřská společnost Googlu, se nyní ve Francii pokouší přimět zaměstnance k dobrovolnému odchodu prostřednictvím nabídky „zlatých padáků“, uvádějí zdroje Bloombergu. Seniorním manažerům nabízí odchodné ve výši až roční mzdy a odcházejícím zaměstnancům uděluje výjimku, aby si mohli převést zaměstnanecké akcie a nechat si jejich hodnotu vyplatit v podobě odstupného. Obdobné nabídky dostali i někteří seniorní manažeři ve francouzském Amazonu.

Ve Francii i v Německu Google nyní také vyjednává s představiteli závodních rad. Vzhledem k rozsahu plánovaného propouštění mu to nařizují tamní zákony. V obou zemích se tak pravděpodobně bude propouštět nejpozději z celé Evropy, pokud vůbec.

Google přiznal, že ve Francii a v Německu vyjednává s odbory. Dodal, že neplánuje propouštění v Rakousku, Rumunsku nebo v Řecku. „Postupujeme pečlivě a individuálně v každé zemi, kde dochází ke snižování stavů, abychom plně vyhověli místním zákonným požadavkům, které se liší podle místa, jsou složité a vyžadují čas,“ uvedl Google.

V Paříži, kde Google zaměstnává 1600 lidí, vyjednává se závodní radou o tom, kolik zaměstnanců bude ochotno odejít dobrovolně a za jakých podmínek. Podle zdrojů Bloombergu se mohou jednání táhnout ještě několik dalších týdnů.

Mnohem snazší má Google situaci ve Velké Británii, kde není zákonná ochrana zaměstnanců tak silná. Podle tamních odborů má odejít 500 z celkových osmi tisíc zaměstnanců, tedy zhruba šest procent pracovní síly, což odpovídá globálním cílům Googlu. Šest procent zaměstnanců má odejít i v Irsku a ve Švýcarsku.

Do budoucna by se další případné propouštění v Evropě mohlo Googlu ještě více zkomplikovat. Zaměstnanci nedávno založili celoevropské odbory zahrnující vedle zemí Evropské unie i Spojené království a Švýcarsko. Plně aktivní by nová zaměstnanecká organizace měla být do půl roku.

Amazon v Německu začal rozdávat výpovědi zaměstnancům, kteří jsou ještě ve zkušební době, a nabízí odchodné v blíže neupřesněné výši dalším zaměstnancům, kteří se rozhodnou ukončit pracovní poměr dobrovolně. V Lucembursku dostali zaměstnanci nad rámec zákonných plateb nabídku odstupného ve výši měsíční mzdy za každý ve firmě odpracovaný rok.