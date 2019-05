Google odstřihl Huawei od svých technologií | E15.cz

Americká společnost Google pozastavila svou spolupráci s čínskou firmou Huawei. Google tak přestává společnosti poskytovat svůj hardware, software i některé klíčové služby. To znamená, že Huawei nebude moci ve svých mobilních telefonech používat licencovanou verzi operačního systému Android, ale pouze jednodušší, volně dostupnou verzi Androidu. Pro ambice firmy stát se světovým lídrem v oblasti smartphonů je to zásadní rána.

Opatření souvisí s krokem amerického ministerstva obchodu, které minulý týden zařadilo Huawei na černou listinu. "Řídíme se tímto nařízením a vyhodnocujeme jeho dopady," citoval web CNBC mluvčího Googlu. "Google Play a bezpečnostní ochrana Google Play Protect budou na stávajících zařízeních Huawei nadále funkční," dodal mluvčí.

Pro boudoucí zákazníky Huawei rozhodnutí Googlu znamená, že pravděpodobně nebudou mít ve svém telefonu dostupné služby, jako jsou obchod s aplikacemi Play Store, Gmail nebo YouTube.

Polovina produkce mobilních telefonů Huawei putuje za hranice Číny. Firma byla v letošním prvním čtvrtletí druhým největším výrobcem chytrých mobilů na světě a neskrývá ambice stát se nejpozději v roce 2020 světovým lídrem.

Rozhodnutí Googlu ale růst firmy pravděpdobně zastaví. "Okamžitě to zabije ambici Huawei předběhnout Samsung na globálním trhu," řekla pro CNBC Nicole Berg, šéfka analytické společnosti Canalys.

Krok Googlu budou brzy následovat další dodavatelé Huawei, která mezi své "klíčové dodavatele" počítá více než 30 amerických společností. Výrobci čipů Intel a Qualcomm už podle agentury Bloomberg oznámili zaměstnancům, že dodávky pro Huawei přeruší.

Huawei možné potíže s dodávkami z USA zjevně předvídala. Firma podle japonského deníku Nikkei již před šesti měsíci zadala některým svým dodavatelům, aby vytvořili zásoby klíčových komponentů na rok dopředu.

Americké ministerstvo obchodu minulý týden zařadilo společnost Huawei Technologies a sedm desítek odboček na černou listinu, což firmě výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými podniky. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale firma popírá. Podle některých se tak Washington snaží omezit globální expanzi firmy Huawei Technologies.

Už v sobotu ale mluvčí amerického ministerstva obchodu uvedla, že vláda by brzy mohla restrikce dočasně uvolnit, aby zůstala zachována spolehlivost sítí a stávajícího síťového vybavení. Výjimka by trvala 90 dnů, ani v tomto období by ale čínská firma nesměla nakupovat americké součástky za účelem výroby nového zboží.