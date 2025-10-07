Předplatné

HBO Max a Disney Plus zdražují. Jak je to se slevou a co konkurence

HBO Max.

HBO Max. Zdroj: Profimedia

mir
Diskuze (0)

Mít po ruce videotéku je rok od roku dražší. Zvýšení cen nedávno oznámily dvě streamovací platformy - HBO Max a Disney+. Navýšení cen o desetikoruny měsíčně sice může vypadat jako drobnost, za celý rok už jde ale o stokoruny a to jen na jediné službě. 

HBO Max zdražuje

Nejnověji si za streamovací služby připlatí diváci HBO Max. Novým předplatitelům zdraží o čtyřicet korun na 259 korun měsíčně, stávajících předplatitelů se zvýšení ceny dotkne od šestého listopadu. Roční předplatné zůstává na desetinásobku toho měsíčního, v tomto případě tedy jde o 2 590 korun za standardní předplatné. HBO Max Premium si jde nově předplatit za 349 korun měsíčně (nárůst o padesátikorunu), případně za 3 490 korun ročně.

Dobrou zprávou je, že za balíček sportovních kanálů Max Sport si diváci připlatí stále současných 70 korun. Druhým pozitivem je, že zůstává zachována sleva 33 procent pro ty, kteří si HBO Max předplácí nepřetržitě od spuštění v Česku. 

TarifCena měsíčněCena ročněPoznámky
Standard259 Kč2 590 Kč2 zařízení, Full HD
Premium349 Kč3 490 Kč4 zařízení, 4K (HDR), Dolby Atmos
Doplněk Sport+ 70 KčLze přikoupit k tarifům – živé sportovní přenosy, kanály Eurosport, apod.

Disney+ zdražil

Platforma Disney+ vychází i po zdražení jako levnější alternativa. Nově za měsíc jejich služeb uživatelé zaplatí 219 korun, tedy o dvacetikorunu víc. Streamování ve vyšší kvalitě ale podražilo už o 60 korun na 359 měsíčně. I v tomto případě platí, že při ročním předplatném diváci zaplatí desetinásobek toho měsíčního. Disney+ si nově říká o více peněz za účty navíc, příplatek za uživatele navíc vzrostl o dvacet korun na 139 měsíčně. 

TarifCena měsíčněCena ročněPoznámky
Standard219 Kč2 190 Kč2 zařízení, 1080p Full HD, bez 4K / HDR
Premium359 Kč3 590 Kč4 zařízení, 4K UHD & HDR, Dolby Atmos

Netflix změnu cen neoznámil

Vyšší ceny letos naopak neoznámil Netflix. Ten po svých předplatitelích začal chtít více peněz naposledy loni v srpnu, kdy si začal cenit základní typ přístupu na 239 korun a vyšší s lepší kvalitou i možností streamování na více zařízení vyjde už na 379 korun měsíčně. 

TarifCena měsíčněPoznámky
Basic239 KčHD, jeden stream
Standard309 KčHD, dva streamy současně
Premium379 Kč4K / Ultra HD, až čtyři streamy současně

Změna jménem Oneplay

Velkou změnou letos prošla platforma Voyo od televize Nova - ta ji totiž spojila s O2 TV pod nový název Oneplay. Nabízí čtyři cenové úrovně od 199 korun měsíčně až po 799 korun za tarif Maximum. Cenovému zvýhodnění se mohou těšit klienti operátora O2.

TarifCena měsíčněPoznámky
Komfort199 Kč1 zařízení, možnost rozšíření na 3 zařízení za příplatek
Extra Zábava399 Kč1 zařízení, rozšíření dostupné za příplatek
Extra Sport599 Kč1 zařízení, zahrnuje sportovní obsah
Maximum799 Kčaž 3 zařízení, plná nabídka v ceně
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů