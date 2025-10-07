HBO Max a Disney Plus zdražují. Jak je to se slevou a co konkurence
Mít po ruce videotéku je rok od roku dražší. Zvýšení cen nedávno oznámily dvě streamovací platformy - HBO Max a Disney+. Navýšení cen o desetikoruny měsíčně sice může vypadat jako drobnost, za celý rok už jde ale o stokoruny a to jen na jediné službě.
HBO Max zdražuje
Nejnověji si za streamovací služby připlatí diváci HBO Max. Novým předplatitelům zdraží o čtyřicet korun na 259 korun měsíčně, stávajících předplatitelů se zvýšení ceny dotkne od šestého listopadu. Roční předplatné zůstává na desetinásobku toho měsíčního, v tomto případě tedy jde o 2 590 korun za standardní předplatné. HBO Max Premium si jde nově předplatit za 349 korun měsíčně (nárůst o padesátikorunu), případně za 3 490 korun ročně.
Dobrou zprávou je, že za balíček sportovních kanálů Max Sport si diváci připlatí stále současných 70 korun. Druhým pozitivem je, že zůstává zachována sleva 33 procent pro ty, kteří si HBO Max předplácí nepřetržitě od spuštění v Česku.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Cena ročně
|Poznámky
|Standard
|259 Kč
|2 590 Kč
|2 zařízení, Full HD
|Premium
|349 Kč
|3 490 Kč
|4 zařízení, 4K (HDR), Dolby Atmos
|Doplněk Sport
|+ 70 Kč
|–
|Lze přikoupit k tarifům – živé sportovní přenosy, kanály Eurosport, apod.
Disney+ zdražil
Platforma Disney+ vychází i po zdražení jako levnější alternativa. Nově za měsíc jejich služeb uživatelé zaplatí 219 korun, tedy o dvacetikorunu víc. Streamování ve vyšší kvalitě ale podražilo už o 60 korun na 359 měsíčně. I v tomto případě platí, že při ročním předplatném diváci zaplatí desetinásobek toho měsíčního. Disney+ si nově říká o více peněz za účty navíc, příplatek za uživatele navíc vzrostl o dvacet korun na 139 měsíčně.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Cena ročně
|Poznámky
|Standard
|219 Kč
|2 190 Kč
|2 zařízení, 1080p Full HD, bez 4K / HDR
|Premium
|359 Kč
|3 590 Kč
|4 zařízení, 4K UHD & HDR, Dolby Atmos
Netflix změnu cen neoznámil
Vyšší ceny letos naopak neoznámil Netflix. Ten po svých předplatitelích začal chtít více peněz naposledy loni v srpnu, kdy si začal cenit základní typ přístupu na 239 korun a vyšší s lepší kvalitou i možností streamování na více zařízení vyjde už na 379 korun měsíčně.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Poznámky
|Basic
|239 Kč
|HD, jeden stream
|Standard
|309 Kč
|HD, dva streamy současně
|Premium
|379 Kč
|4K / Ultra HD, až čtyři streamy současně
Změna jménem Oneplay
Velkou změnou letos prošla platforma Voyo od televize Nova - ta ji totiž spojila s O2 TV pod nový název Oneplay. Nabízí čtyři cenové úrovně od 199 korun měsíčně až po 799 korun za tarif Maximum. Cenovému zvýhodnění se mohou těšit klienti operátora O2.
|Tarif
|Cena měsíčně
|Poznámky
|Komfort
|199 Kč
|1 zařízení, možnost rozšíření na 3 zařízení za příplatek
|Extra Zábava
|399 Kč
|1 zařízení, rozšíření dostupné za příplatek
|Extra Sport
|599 Kč
|1 zařízení, zahrnuje sportovní obsah
|Maximum
|799 Kč
|až 3 zařízení, plná nabídka v ceně