Hra na oliheň, která se těsně před koncem roku na Netflixu dočkala dlouho očekávaného druhého pokračování, se vrátí na obrazovky s 3. řadou již letos. Poté co dvojka skončila otevřeně, fanoušci napjatě vyčkávají, co se stane s hlavním hrdinou seriálu, Hráčem 456. Režisér Hwang Dong-hyuk dříve naznačil, že trojku Netlix zveřejní v létě nebo na podzim, na internet ale mezitím uniklo konkrétní datum premiéry.

Druhá řada Hry na oliheň (Squid Game) měla na Netflixu celosvětovou premiéru 26. prosince. Streamovací platforma uvedla pokračování tři roky po premiéře první řady sedmi zbrusu novými díly. Hráči v nich ale stihli odehrát pouze polovinu vražedných her o miliardy korejských wonů a finále přineslo otevřený konec slibující rozuzlení ve třetí řadě. Většina fanoušků jihokorejského fenoménu proto začala rychle pátrat po tom, kdy přijde poslední série.

Netflix už dříve avizoval, že Hra na oliheň skončí třetí řadou, která vyjde někdy během roku 2025. Tvůrce seriálu Hwang Dong-hyuk mezitím naznačil, že by to mohlo být už v létě nebo na podzim. Na Youtube ale mezitím uniklo údajné datum premiéry. Francouzský instagramový účet Ciné Break uvedl, že profil Netflix Korea na YouTube zveřejnil upoutávku na Hru na oliheň 3 a do popisku napsal: „Sledujte Hru na oliheň na Netflixu od 27. června.“ Video poté zmizelo a následně bylo na platformu znovu nahráno s upraveným textem.

O čem je druhá řada Hry na oliheň?

V první řadě seriálu přišli o život všichni hráči kromě Song Ki-huna, který vyšel jako vítěz ze smrtonosné arény. Hráč 456, kterého opět ztvárnil I Čung-če, se vrátil i v druhé sérii, aby zastavil tvůrce vražedných dětských her, kterých se účastní převážně zadlužení Jihokorejci, kteří zprvu nevědíí, do čeho jdou.

Přestože to původně nebyl jeho plán, nakonec se ocitá zpátky a musí znovu hrát. V druhé řadě pokračuje i příběh tajemného tvůrce her, takzvaného Front Mana, a jeho bratra, policejního detektiva, který po něm pátrá. Druhá sezona také představila řadu nových postav, z nichž některé již zemřely, i nové prvky, jako je hlasování po každé hře s možností vše ukončit, a také nové dětské hry.

Druhá řada se ale na rozdíl od první nedočkala tak nadšených recenzí. Na české filmové databázi ČSFD má 74 procent, tedy o devět procent méně než první série. Na zahraničním webu IMDb mají epizody první řady průměrné hodnocení osm hvězdiček, ale díly řady druhé 7,5 hvězdičky. Agregátor recenzí od kritiků i diváků Rotten Tomatoes přisuzuje první řadě 95 procent, respektive 83 procent. Druhou řadu kritici v průměru ohodnotili 83 procenty a diváci pak 64 procenty.

Co čekat od třetí série Hry na oliheň?

Ki-hun na konci druhé řady zahájí tragickou vzpouru se svými spojenci, která pro většinu účastníků nedopadne dobře. Nad osudy některých hráčů včetně 456 tak visí otazník. Potitulková scéna z konce druhé řady ale naznačuje, že vražedné dětské hry budou ve třetí sérii pokračovat. Diváci se také pravděpodobně dozvědí, co se stane s policejním detektivem a jeho týmem, který pátrá po ostrově, kde se hry konají. Rozuzlení by se mohla dočkat také linka sledující strážce her, kteří obchodují s orgány zabitých soutěžících.

Kdy vyjde třetí řada Hry na oliheň?

Pokud se potvrdí informace, která unikla na Youtube, fanoušci se dočkají finále seriálu už 27. června 2025. V případě, že byla mylná, je čeká 3. řada pravděpodobně později v létě nebo na podzim, jak naznačil režisér.

