iPhone 13: Co všechno víme o novém telefonu společnosti Apple? | E15.cz

Již za několik týdnů by měl Apple představit očekávané iPhony 13. Jak to vypadá, loňský říjnová keynote byla pouze koronavirová výjimka a letos se událost vrátí tradičně na září. Letošní modely budou opět čtyři a budou ve velkém vycházet z iPhonů 12, včetně designu. Těšte se tedy znovu na kovové tělo s plochými boky, skleněná záda a displej s výřezem. Ten by se díky upraveným senzorům pro Face ID měl letos alespoň o trochu zmenšit.