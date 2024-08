Apple má své Apple Watch, Samsung zase Galaxy Watch a Google Pixel Watch. A pak je zde Garmin, který má bohaté portfolio chytrých hodinek o několika různých řadách, lišících se jak výbavou, tak cenou. Mezi ty nejpopulárnější ale patří Fénixy, kdy zde nyní máme novinku Garmin Fenix 8.

Čekání to bylo dlouhé. Zatímco Apple, Samsung i Google představí jednu generaci svých chytrých hodinek za rok, má Garmin hodně jinou strategii. Kdy vyjde řada Garmin Fenix 8 tedy bylo hodně spekulované téma. Společnost totiž představuje několik modelů v rámci různých svých řad během celého roku. Datum vydání Garmin Fenix 8 mělo být už v květnu 2024. Dalším často zmiňovaným termínem byl ještě červen, nakonec jsme se vydání dočkali až nyní v srpnu. Mohlo být ale ještě hůře, a to až po představení Apple Watch Series 10 a Ultra 3, které má Apple naplánované na 9. září.

Vydání Garmin Fenix

Na plnohodnotného nástupce Garmin Fenix 7 jsme čekali dva a půl roku. Pokud budeme brát v potaz loňský model Garmin Fenix 7 Pro, byl to rok a čtyři měsíce k tomu. Tento vylepšený model tehdy vyšel po boku téměř identického modelu Epix, který však vynikal AMOLED displejem. Tuto řadu ale pravděpodobně nyní Garmin ukončí, protože Fenix 8 ji svými možnostmi plně nahrazuje. Právě řada Fenix je u Garminu tou nejpopulárnější, a to proto, jak vypadá i co umí. Jedná se totiž o naprosté univerzály vhodné pro všechny.

A kdy přijdou nové hodinky na trh? Český Garmin hlásí zaslání za jeden až tři dny, ostatní obchody mají doručení většinou během září.

Model Vydání/představení Garmin Fenix 8/E 27. srpna 2024 Garmin Fenix 7 Pro/Garmin Epix Pro 31. května 2023 Garmin Fenix 7/Garmin Epix 18. ledna 2022 Garmin Fenix 6 29. srpna 2019 Garmin Fenix 5 Plus 18. června 2018 Garmin Fenix 5 4. ledna 2017 Garmin Fenix 3 HR 5. ledna 2016 Garmin Fenix 3 5. ledna 2015 Garmin Fenix 2 20. února 2014 Garmin Fenix 10. července 2012

Design Garmin Fenix 8

Vzhled Garmin Fenix 8 se příliš nezměnil a pořád si drží jasné znaky řady, které dominuje luneta. Ta může být buď ocelová nebo titanová (dokonce s DLC), záleží, po kterém modelu sáhnete. Je tu také nový kryt snímačů chránící mikrofon a barometr. Zároveň nechybí mnoho barevných provedení a variant řemenů, které mohou být silikonové nebo kožené, v nabídce je i titanový tah.

Označení řady

I nyní máme tři velikosti. Garmin ale ustoupil od označení písmeny, takže už neexistuje nic jako Garmin Fenix 8S nebo Garmin Fenix 8X, ale jen Garmin Fenix 8 – 43, 47 nebo 51 mm. Pak společnost ještě představila odlehčenou verzi, která se jmenuje Fenix E. Ta má velikost jen jednu a to 47 mm. I když jsou celkem velikostní varianty tři, velikosti displejů jsou jen dvě.

Výška 43mm pouzdra (AMOLED): 13,8 mm

pouzdra (AMOLED): 13,8 mm Výška 47mm pouzdra (AMOLED): 13,8 mm

pouzdra (AMOLED): 13,8 mm Výška 51mm pouzdra (AMOLED): 14,7 mm

pouzdra (AMOLED): 14,7 mm Výška 47mm pouzdra (SOLAR): 15,2 mm

pouzdra (SOLAR): 15,2 mm Výška 51mm pouzdra (SOLAR): 15,4 mm

Velikosti displejů

V případě displejů se u Garmin Fenix 8 udála pravděpodobně ta největší změna. Řada totiž přijala dotykový AMOLED, ale stále zachovává ten transreflexivní (MIP) pro všechny příznivce této přece jen ne příliš hezké, ale za to velice praktické, technologie.

Fenix 8 – 43 mm, AMOLED; Fenix 8 – 47 mm, SOLAR, Fenix E, AMOLED: 1,3“ displej

Fenix 8 – 47 a 51 mm, AMOLED; Fenix 8 – 51 mm, SOLAR: 1,4“ displej

Rozlišení displejů

43mm verze hodinek s AMOLED displejem má rozlišení 416 na 416 pixelů, u větších je to 454 na 454 pixelů. 47mm verze s MIP displejem má rozlišení 260 na 260 pixelů, 51 mm verze 280 na 280 pixelů. Displeje s MIP jsou ještě doplněny o solární nabíjení. Kombinace AMOLED se solárem jsme se bohužel nedočkali.

43 mm AMOLED : 416 × 416 pixelů

: 416 × 416 pixelů 47 a 51 mm AMOLED : 454 × 454 pixelů

: 454 × 454 pixelů 47 mm SOLAR : 260 × 260 pixelů

: 260 × 260 pixelů 51 mm SOLAR: 280 × 280 pixelů

Materiál skla displejů

Garmin zachoval obě možnosti, tedy levnější s Gorilla Glass a dražší se safírovým sklem. Za druhou variantu si sice připlatíte, ale má své přednosti v odolnosti.

Garmin Fenix 8|Garmin.com

Výdrž

Je znát, že AMOLED má na výdrž baterie jasné nároky, což pocítíte zejména u menších modelů a se zapnutou funkcí Always-On. MIP displeje sice nejsou hezké, ale mají minimální odběr energie baterie, kterou navíc dobíjí ještě solární prstenec kolem displeje samotného. Zejména 51mm model tak nabídne bezkonkurenční výdrž. Výrobcem udávané hodnoty jsou následující:

43 mm AMOLED : chytré hodinky až 10 dní, s Always On až 4 dny, GPS až 28 hodin, GPS s Always-On až 22 hodin

: chytré hodinky až 10 dní, s Always On až 4 dny, GPS až 28 hodin, GPS s Always-On až 22 hodin 47 mm AMOLED : chytré hodinky až 16 dní, s Always On až 7 dnů, GPS až 47 hodin, GPS s Always-On až 37 hodin

: chytré hodinky až 16 dní, s Always On až 7 dnů, GPS až 47 hodin, GPS s Always-On až 37 hodin 51 mm AMOLED : chytré hodinky až 29 dní, s Always On až 13 dní, GPS až 47 hodin, GPS s Always-On až 37 hodin

: chytré hodinky až 29 dní, s Always On až 13 dní, GPS až 47 hodin, GPS s Always-On až 37 hodin 47 mm SOLAR : chytré hodinky až 21 dní, režim SOLAR až 29 dní, GPS až 67 hodin, GPS SOLAR až 95 hodin

: chytré hodinky až 21 dní, režim SOLAR až 29 dní, GPS až 67 hodin, GPS SOLAR až 95 hodin 51 mm SOLAR: chytré hodinky až 29 dní, režim SOLAR až 48 dní, GPS až 95 hodin, GPS SOLAR až 157 hodin

Vodotěsnost

Garmin Fenix 8 jsou nově certifikované pro potápění (EN13319), a to až do 40 m. Mohou také hloubku, ve které se nacházíte, měřit. Je to jiná hodnota než v případě vodotěsnosti, zde tedy skutečně jde o pravé potápění, nikoli nějaké šnorchlování. Proto jsou i tlačítka vodotěsná, kdy je jejich stisk detekován indukčně.

Garmin Fenix 8|Garmin.com

Telefonování

S řadou Garmin Fenix 8 jde telefonovat přímo z hodinek, protože mají mikrofon i reproduktor. Neobsahují ale možnost eSIM, což znamená, že pořád musí být v dosahu chytrý telefon, které hodinky propojí se sítí. Problém mohou mít majitelé iPhonů, zde to totiž pravděpodobně nepůjde kvůli omezení iOS.

Hlasové příkazy

Hodinky rozumí i tomu, co jim řeknete. Konkrétně by mělo jít o příkazy typu „zahájit silový trénink“, „nastavit časovač na 5 minut“, „uložit navigační bod“. K tomu byste navíc neměli potřebovat ani propojený smartphone. Více o tomto ale Garmin ještě nezveřejnil.

LED svítilna

I v nové řadě je přítomna LED, a to i v nejmenším modelu (chybí však u Fenix E). Nabízí také červené světlo nebo stroboskopický režim. Svítilna se hodí nejen při nočních aktivitách, ale jak ukázaly předchozí generace, i v běžném životě.

Garmin Fenix 8|Garmin.com

Pokročilý silový trénink

Hodinky nově nabídnou cílené 4 až 6týdenní silové tréninkové plány, které vám pomohou splnit si osobní cíle, plus sportovní tréninky pro sportovce všech typů, včetně trailových běžců, surfařů, lyžařů a dalších. Očekáváme, že toto formou aktualizace dostanou i starší hodinky výrobce.

Ostatní parametry a funkce

Hodinky Garmin Fenix 8 jsou komplexním tréninkovým nástrojem. Nejedná se o nejvyšší model výrobce, a ani ten nejdražší. Jsou univerzálem, který má oslovit všechny, ať už turisty, plavce, běžce nebo cyklisty a golfisty, i když v nabídce společnosti mají své místo specifické modely určitých řad (třeba Forerunner nebo Descent).

Použité parametry mají být tím nejlepším, i když čip společnost obvykle neřeší. Je zde 32 GB integrované paměti pro aplikace a hudbu, Wi-Fi, Bluetooth, NFC a nový optický snímač Elevate 5 pro měření EKG (s výjimkou Fenix E), nechybí akcelometr, gyroskop, kompas.

Mezi funkce patří:

Skóre vytrvalosti

Předpověď výsledků

Funkce PacePro a Climbpro

Tempo s korekcí sklonu

Stav tréninku

Metriky výkonu

Automatický přechod

Skóre běhu do kopce Doporučené tréninky

Regenerační asistent

Doplněk závod

Dynamika běhu

Trenér Garmin

Outdoors Maps+

Podrobné Topo mapy

...a mnohem více

Cena

To nejhorší nakonec. Cena Garmin Fenix 8 vás totiž nepotěší. Zapomeňte na Samsung Galaxy Watch Ultra za 17 500 Kč i Apple Watch Ultra 2 za 22 990 Kč, Garmin míří cenou ještě výš, tedy pokud se nespokojíte s osekaným modelem Fenix E, který stojí 19 990 Kč.

Garmin Fenix E – 47 mm , AMOLED: od 19 990 Kč

, AMOLED: od 19 990 Kč Garmin Fenix 8 – 43 mm , AMOLED: od 24 990 Kč

, AMOLED: od 24 990 Kč Garmin Fenix 8 – 47 mm , AMOLED: od 24 990 Kč

, AMOLED: od 24 990 Kč Garmin Fenix 8 – 51 mm , AMOLED: od 27 490 Kč

, AMOLED: od 27 490 Kč Garmin Fenix 8 – 47 mm , SOLAR: 27 490 Kč

, SOLAR: 27 490 Kč Garmin Fenix 8 – 47 mm, SOLAR: 29 990 Kč

Celkové srovnání modelů