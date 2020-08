Japonský startup získal miliony dolarů pro přistání na Měsíci | E15.cz

Získat nová data o Měsíci a přispět k rozvoji lidské přítomnosti na něm. To jsou hlavní cíle japonského startupu ispace, který na to od investorů nasbíral již miliony dolarů. V posledním investičním kole získal 28 milionů dolarů (zhruba 615 milionů korun) a svůj kapitál tak navýšil na 125 milionů dolarů (asi 2,7 miliardy korun). Informoval o tom web techcrunch .

Cílem japonské společnosti je v letech 2022 a 2023 vyslat k přirozené družici planety Země své soukromé lunární moduly nazvané HAKUTO-R. Ty by měly na Měsíc dopravit mimo jiné i rovery, které budou povrch druhého nejjasnějšího tělesa naší oblohy detailně zkoumat. Nové informace pak chce ispace použít k rozvoji lidské přítomnosti na Měsíci. Získaná data má v plánu sdílet i s dalšími kosmickými a výzkumnými organizacemi, které mají stejný cíl.

Plánovaný sběr dat z Měsíce nazvala společnost ispace jako Blueprint Moon. Tato aktivita do budoucna operuje hlavně se zvýšením investic do komercializace vesmíru. Především jde o návrat člověka na Měsíc a do jeho blízkého okolí. Startup předpokládá, že zájem o data projeví mimo jiné i NASA, která plánuje na Měsíc hned několik misí.

Peníze startup získal například od společností Mitsui Sumitomo Insurance Group, Takasago Thermal Engineering, či Space Frontier Fund. Tyto společnosti budou zároveň spolupracovat se startupem na poli testování vlastních výrobků při misi. Kromě technologií jde například také o vytvoření pojišťovacích podkladů pro budoucí komerční lety na Měsíc. Na tento aspekt se chce zaměřit právě japonská pojišťovna Mitsui Sumitomo.