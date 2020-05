Populární podcast Joea Rogana se přesouvá z Youtube na Spotify | E15.cz

Pořad The Joe Rogan Experience bude na Spotify dostupný od prvního září tohoto roku, a to včetně videí, a pro posluchače bude zdarma. Rogan si nad podcastem udrží obsahovou kontrolu. Podle serveru The Wall Street Journal má dohoda hodnotu přes 100 milionů dolarů, tedy přes 2,5 miliardy korun.

Joe Rogan svůj pořad spustil v roce 2009 a nyní je jedním z nejpopulárnějších tvůrců. Na Apple Podcasts byl jeho podcast ohodnocen jako druhý nejoblíbenější ve Spojených státech. Na svém youtubovém kanálu PowerfulJRE má přes osm milionů odběratelů.

Podle časopisu Forbes patří mezi nejvíce vydělávající tvůrce. Mezi hosty měl například i Elona Muska, Roberta Downeyho jr. či Mikea Tysona. Rogan uvedl, že show dosahovala až 190 milionů stažení za měsíc.

Roganův Youtube kanál zůstane aktivní, avšak nebude obsahovat celé epizody. Za cíl bude mít primárně upoutat a přesměrovat zájemce o poslech právě na Spotify. Pro tuto švédskou společnost se jedná o významnou akvizici a pokračuje tím v trendu většího důrazu na podcasty.

Podle informací Spotify z minulého měsíce poslouchá podcasty 19 procent jeho aktivních uživatelů. Celkem jich má přes 280 milionů.

Od svého spuštění si Roganova show získala na oblibě díky kombinaci humoru a zajímavých témat. Ta se pohybovala v širokém spektru od sportu přes zdraví, kulturu až po byznys.