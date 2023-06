Komunisté mají přístup ke všem datům, tvrdí exmanažer mateřské společnosti TikToku | e15.cz

Ačkoli se tlak na čínskou sociální síť TikTok v posledních letech značně stupňoval, dosud chyběly důkazy, že by čínské úřady a vládnoucí komunistická strana měla přístup k osobním údajům o uživatelích. To se teď ale mění, bývalý zaměstnance společnosti ByteDance, tedy mateřské firmy TikToku, tvrdí, že komunistická strana má otevřený přístup k datům TikToku. Ten to odmítá.