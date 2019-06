Neomezená data nabídne i Vodafone, O2 slibuje revoluční novinku | E15.cz

Základní cena za jednu SIM kartu bude začínat na 599 korun měsíčně, k tomu je ale nutné připočítat platbu za pevné připojení. V případě nejnižšího počtu uživatelů, tedy dvou, vyjde SIM na 998 korun a pevné připojení na 399 korun, celkově tak neomezená mobilní data pro dva vyjdou na 2396 korun. Pro čtyři uživatele vyjde jedna SIM na 599 korun a celá nabídka bude stát 2795 korun měsíčně.

Vedle neomezených mobilních dat operátor nabídne nové datové tarify Red s objemem deset, 20 a 40 GB, které s internetem Na doma vyjdou na 998 až 1996 korun měsíčně.

„Před rokem jsme řekli, že neomezená mobilní data není možné v Česku zavést bez kvalitní pevné infrastruktury,“ uvedl Dvořák. Vodafone proto představuje neomezené tarify, které spojují pevné a mobilní služby. Jako pevné připojení může zákazník využít modem připojený přes LTE nebo přípojku xDSL, případně v budoucnu kabelový internet od UPC.

Firma službu spouští nedlouho před očekávaným spojením s UPC Česká republika. „Vnímáme silnou poptávku po lepších datových službách, a tak jsme se rozhodli už déle nečekat. Vstupujeme do nové éry...nový tarif Vodafone Neomezený je teprve prvním krokem,“ dodal. Finální schválení spojení Vodafonu a UPC v Česku se čeká v řádu několika týdnů.

Konkurenční T-Mobile nabídne neomezené stahování dat v létě. Do konce srpna si budou moci uživatelé opakovaně aktivovat bezplatný balíček, který umožní během 30 dnů využívat mobilní data bez limitu. Letní balíček si zákazníci mohou aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile.

Vysoké ceny za mobilní data v České republice v minulosti kritizovali vládní i opoziční politici. Konkurenci, která by ceny snížila, má pomoci vstup čtvrtého mobilního operátora v podzimní aukci kmitočtů pro 5G nebo zákonné zkrácení doby pro přenesení mobilního čísla. Dvořák poznamenal, že Vodafonu s přípravou nové nabídky nikdo z politiků nepomáhal.

Premiér Andrej Babiš dnes uvedl, že je přesvědčený, že za změnami tarifů stojí soustředěný tlak vlády. "Oni samozřejmě nikdy nepřiznají, že je to výsledek naší snahy, to ani nečekáme. Ale jsem přesvědčen, že ten náš soustředěný tlak na data, která jsou jedna z nejdražších v Evropě, plus naše vyjednávání ohledně čtvrtého operátora mají na to vliv," uvedl.

Ohledně příchodu čtvrtého operátora řekl, že místopředseda vlády Karel Havlíček vyjednává s potenciálními investory, rozhovory probíhají, ale nemá žádnou jinou konkrétní informaci. "Připravujeme se na to, ale je důležité, aby ten čtvrtý operátor měl pocit, že vstupuje do trhu, který není z hlediska velkoobchodu a sítí kartel, ale že je tady prostor pro konkurenci a tím pádem lidé dostanou levnější data a levnější volání," dodal.

Vodafone zvýšil v prvním čtvrtletí meziročně počet zákazníků o 120 tisíc na 3,897 milionu. Podíl uživatelů předplacených karet se pohybuje pod 30 procenty. Firma je členem nadnárodní skupiny Vodafone Group. Vodafone investoval za posledních pět let v Česku 15 miliard korun a v současnosti nabízí přístup k rychlému mobilnímu internetu LTE pro více než 99,4 procenta populace.