Netflix zvyšuje zisk i tržby, akcie ale klesají kvůli boji o Warner Bros.
- Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil zisk o 29 procent.
- Počet platících uživatelů překročil 325 milionů, firma věří, že má potenciál oslovit až miliardu diváků.
- Akcie ale klesly kvůli nejistotě kolem boje o Warner Bros. Discovery.
Americký provozovatel streamovací platformy Netflix ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil čistý zisk meziročně o 29 procent na 2,42 miliardy dolarů (přes 50 miliard korun). Firma to uvedla v úterý po skončení obchodování na amerických akciových trzích. Zisk i tržby překonaly odhady, akcie společnosti ale po zprávě oslabily, protože investory odrazuje přetrvávající boj o mediální skupinu Warner Bros. Discovery (WBD), který Netflix vede s firmou Paramount.
Tržby ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostly o 17,6 procenta na více než 12 miliard dolarů. Společnost uvedla, že výsledkům částečně pomohl růst počtu platících členů.
Netflix v uplynulém čtvrtletí překonal hranici 325 milionů zákazníků. Přesný počet firma neoznámila, ale úterní aktualizace počtu uživatelů je první za poslední rok. Rok 2024 Netflix uzavřel s 301,6 miliony platících zákazníků. Vzhledem k tomu, že v domácnostech často žije více než jedna osoba a účet u Netflixu sdílejí, firma doufá, že je na cestě k miliardě diváků.
Netflix se v současné době snaží získat studiové a streamovací podniky hollywoodského giganta Warner Bros. Management Netflixu při konferenčním hovoru o výsledcích hospodaření oznámil, že kvůli transakci v hodnotě přibližně 83 miliard dolarů pozastaví odkup svých akcií. Firmy často využívají odkupy vlastních akcií, aby podpořily růst jejich ceny na burze.
Akcie Netflixu klesly po skončení úterního obchodování o pět procent. Od prvního oznámení plánu na převzetí Warner Bros akcie ztratily už asi 30 procent hodnoty. Netflix se následně rozhodl vzdát se akciové složky transakce a kupní cenu chce teď zaplatit jen v hotovosti.