Huawei chystá vlastní operační systém | E15.cz

Systém by měl být nejprve k dispozici pro čínské zákazníky a během prvního pololetí příštího roku by se měl dostat i na mezinárodní trhy. Huawei zdůraznila, že vlastní systém nasadí pouze tehdy, pokud mu bude natrvalo zakázáno používání standardní verze systému Android na jeho telefonech.

„Nechceme, aby to tak dopadlo. Ale americká vláda nám nejspíše nedá jinou možnost,“ uvedl Jü Čcheng-tung k situaci ohledně probíhajících sporů se Spojenými státy. „Stále jsme zavázáni ke spolupráci s firmami, jako je Microsoft a Google. Pokud však již nebudeme moci těchto služeb využívat, máme plán B - využití vlastního systému,“ doplnil manažer.

Pokud by se stalo, že by Google natrvalo ukončil spolupráci s Huawei, přišli by zákazníci společnosti o možnost využívat služby typu Google Play, Gmail či Google Maps.

Americká vláda minulý týden firmu Huawei zařadila na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty.