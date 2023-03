GPT-4: Co nového přináší nejvýkonnější model strojového učení na světě? | e15.cz

Kalifornský startup OpenAI představil novou verzi svého přelomového chatbota. GPT-4 umí pracovat s obrázky, pamatuje si masivní množství textu a podle spoluzakladatele firmy Sama Altmana je to dosud nejschopnější a nejpřesnější model. Využívat jej mohou uživatelé placené služby ChatGPT Plus. Bezplatná verze není.

GPT-4 je multimodální, takže umí pracovat s více druhy vstupů. Uživatel tak může kromě textu komunikovat s chatbotem i prostřednictvím obrázků, které GPT-4 umí třeba popsat, a to velmi pokročile: když měl GPT-4 popsat detailní fotografii z Hubblova teleskopu, vytvořil text dlouhý několik odstavců. Integrace obrázků je asi největší novinkou nového modelu populárního chatbotu, který společnost OpenAI poprvé představila před čtyřmi měsíci.

Funkce rozpoznávání obrázků není ještě veřejně dostupná, zatím ji ověřuje společnost Be My Eyes. Během akce, kterou OpenAI pořádala na začátku týdne, předvedla veřejnosti některé funkcionality. Umělá inteligence umí třeba vysvětlit, proč lidé považují konkrétní obrázek za zábavný. GPT-4 také dokázal převést ručně nahrubo načrtnutý design webové stránky do funkčního webu nebo na základě fotografie otevřené ledničky navrhnout recepty, které je možné z jejího obsahu připravit.

Zásadních změn si ale všimnou uživatelé zvyklí s chatbotem komunikovat prostřednictvím textu. GPT-4 je především přesnější. Když expert na umělou inteligenci Chris Nicholson požádal GPT-4 o vytvoření funkčních osnov pro výuku španělštiny, chatbot mu nabídl nejenom přehledný základ jazyka, ale i mnemotechnické pomůcky pro snadnější zapamatování slov a frází.

GPT-4 si ale poradí i se složitějšími tématy. New York Times popisuje experiment profesora medicíny a kardiologa Anila Gehiho, který chatbotu představil anamnézu reálného pacienta včetně podrobného popisu komplikací, které pacient zažil po přijetí do nemocnice, a požádal jej o návrh dalšího postupu. Řešení, které chatbot navrhl, se podle lékaře přesně shodovalo s tím, které sám navrhoval.

Snad každý uživatel předchozí verze GPT si povšiml, že si robot poměrně často vymýšlí a veškerá fakta, která předkládá, je nutné ověřovat z dalšího zdroje. Tento problém nazývaný „halucinování“ sice u GPT-4 přetrvává, ale podle OpenAI si nová verze během testování vedla tomto ohledu o 40 procent lépe než předchozí.

OpenAI také začala nabízet služby GPT-4 komerčním společnostem. Globálně populární aplikace na učení cizích jazyků Duolingo tak zveřejnila předplatné Duolingo Max, ve kterém anglicky mluvícím uživatelům nabízí možnost pomocí GPT-4 konverzovat ve španělštině a francouzštině. Umělá inteligence dokáže uživateli přesně vysvětlit, jaké chyby v jazyce dělá.

S OpenAI spolupracuje i platební aplikace Stripe, která pomocí GPT-4 odpovídá na otázky firemních zákazníků a také dokáže lépe odhalit potenciální podvodníky na diskuzních fórech. GPT-4 slouží i Microsoftu: firma v úterý prozradila, že Bing Chat, který vyvinula ve spolupráci s OpenAI, využívá právě GPT-4.

