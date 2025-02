Globální komunitě hráčů videoher těšících se na online akci s přáteli ztuhl v pátek v noci úsměv na rtech. Řadě z nich se totiž nepodařilo na konzolích Playstation připojit k onlinovým hrám jako Fortnite či GTA. Několikahodinový výpadek služeb týkajících se správy účtů, her a sociálních sítí, služby PlayStation Video, obchodu PlayStation Store a webu PlayStation Direct začal v noci na sobotu. Společnost Playstation na síti X přislíbila rychlé řešení, nicméně jak uvádí data portálu Data Detector soustřeďující zprávy uživatelů o výpadcích systémů, ještě v sobotu po čtvrté hodině odpoledne hráči stále nahlašovali problémy s funkcemi.

Hráči si na síti X stěžovali často i na nedostatečnou komunikaci firmy o panujících problémech. "Firemní ticho není správná cesta. Informujte svou klientskou základnu o tom, co se děje, jak je to řešeno, o prognóze, jak dlouho to bude trvat a jak všechny odškodníte," uvedl například autor s nickem Cerberus, podle něhož způsob řešení výpadku může potenciálně ovlivnit i akcie mateřské společnosti Sony při pondělním obchodování na burze. Někteří hráči pak s větší či menší nadsázkou oznámili na síti X rychlý přechod na konzoli Xbox od konkurenčního Microsoftu.

Mezi postiženými byl i Jeff Thigpen z Dallasu, který neměl přístup k síti po dobu deseti hodin. „Během pracovní přestávky si občas zahraji na PlayStation Portal, ale tentokrát jsem se vůbec nepřipojil,“ uvedl Thigpen pro BBC. „Nemohl jsem spustit žádnou ze svých zakoupených her. Platím měsíční poplatek za službu, ale nemožnost hrát vlastní hry je opravdu frustrující," dodává Thigpen.

Podle Connora Clarkea řídícího herní společnost Sheffield Games Collective nastal výpadek v klíčovém víkendu pro herní průmysl. „Zrovna probíhá bezplatná beta očekávaného Monster Hunter Wilds a také dvojitý XP víkend v Call of Duty Black Ops 6. Představuji si, že po celém světě jsou tisíce, možná i miliony hráčů, kteří se kvůli tomu nemohou připojit,“ komentoval situaci pro BBC.

Výpadky PSN obvykle netrvají déle než pár hodin, ale tentokrát síť nefungovala už přes 12 hodin. „Je to extrémně frustrující. Nemohu hrát online hry a dokonce ani své stažené tituly pro jednoho hráče, protože PlayStation nedokáže ověřit licence,“ dodal Clarke. Portál Data Detector zaznamenal v pátek po půlnoci téměř 70 tisíc hlášení o nefunkčnosti služeb Playstation, poté až do sobotního poledne počet hlášení klesl až na dva tisíce, aby posléze zase začal mírně růst.