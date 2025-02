Po dlouhých letech vývoje vychází pokračování české videohry Kingdom Come: Deliverance. První recenze a postavení „dvojky“ v žebříčku nejprodávanějších titulů naznačují masivní komerční i umělecký úspěch. V úterý odpoledne si budou moci udělat vlastní názor všichni hráči, neboť jim bude Kingdom Come: Deliverance 2 pomyslně odemčeno.

Dobrodružná hra zasazená do prostředí středověkého Kutnohorska zatím získává vysoká hodnocení: průměrně 87 bodů ze 100 podle agregátoru recenzí Metacritic. To je momentálně o jedenáct bodů výše v porovnání s „jedničkou“, která vyšla před sedmi lety.

Uspět by ale měla hra pražského studia Warhorse také komerčně. Byť její tvůrci dosud nechtěli komentovat počet předobjednávek, Kingdom Come: Deliverance 2 se v posledních dnech stalo světově nejprodávanější hrou na velkém digitálním tržišti Steam nebo na americkém PlayStation Store, odkud uživatelé nakupují digitální kopie her určené pro konzoli PlayStation 5.

VIDEO: Příběhový trailer na Kingdom Come: Deliverance 2

Příběhová upoutávka na Kingdom Come: Deliverance 2 • Warhorse

„Je celkem jistota, že po prvním měsíci se prodeje budou počítat v milionech kopií a miliardách korun,“ komentoval prodeje nedávno na síti X spolumajitel domácího videoherního e-shopu Xzone Martin Schovanec.

„Celosvětově nejprodávanější hra na Steamu, v předobjednávkách už prodáno odhadem 250 tisíc kusů. Vypadá to opravdu dobře, možná na tři miliony za první měsíc včetně konzolí. Těžko předvídat Čínu, pokud se to uchytí tam, může to být i víc,“ odhadoval na stejné síti videoherní publicista Jan Modrák.

Pokud se podobné optimistické prognózy naplní, v přepočtu stamilionové náklady na vývoj titulu by se studiu a jeho vlastníkovi, videohernímu vydavatelství Plaion ze skupiny Embracer, mohly bohatě vyplatit. Prvního dílu se prodalo přes osm milionů kopií.

„Očekávání máme vysoká. Myslím, že jedničku v prodejích překonáme určitě,“ řekl šéf studia Warhorse Frývaldský. V souvislosti s tím také zopakoval titulek serveru Gamesradar, podle kterého může Kingdom Come: Deliverance 2 mít pro Českou republiku obdobný význam, jako měl Zaklínač od studia CD Project Red pro Polsko. Třetí díl Zaklínače je dodnes jedna z nejprodávanějších a nejoblíbenějších her na světě.

GALERIE: Podívejte se, jak vypadá Kingdom Come: Deliverance 2

V některých ohledech přerůstá Kingdom Come 2 hranice virtuálního světa už nyní. Projevit se to může například zvýšeným turistickým zájmem o Kutnou Horu, kde se pokračování středověkého příběhu odehrává. Tamní radnice připravuje speciální prohlídkové trasy pro zájemce, kteří by si chtěli prohlédnout lokace ze hry naživo.

„Věřím tomu, že tuto hru si koupí mnohem více lidí, a jsem rád, že to budou turisti, na které čekáme. Jsou to ti, co tu chtějí zůstat, a jsou to hlavně ti, kteří sem nepojedou jen kvůli Kutné Hoře, ale kvůli všem obcím kolem, kvůli Kutnohorsku,“ sdělil iRozhlasu starosta Lukáš Seifert. „Budeme mít speciální prohlídkové trasy. Budou to půldenní záležitosti, které se dají dál rozšířit o Malešov a další skvělá místa,“ nastiňuje Seifert.

Martin Frývaldský, šéf videoherního studia Warhorse | Miroslav Belančin

„Hry už dávno strčily do kapsy svým dopadem a exportním potenciálem filmy, seriály, divadlo, knihy a hudbu, a to vše dohromady,“ glosoval již dříve na X prodejce videoher Schovanec.

„V Evropě není moc zemí, kde na počet obyvatel by hrál herní byznys takovou roli a přinášel takové peníze,“ dodal v narážce na skutečnost, že v poslední době zaznamenaly světový úspěch i další hry vytvořené v Česku. Například armádní simulátory Grey Zone nebo Arma Reforge.