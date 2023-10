Microsoft může převzít videoherní firmu Activision Blizzard | e15.cz

Upravená akviziční dohoda podstatně vyřešila dřívější obavy úřadu. Activision v srpnu souhlasil s prodejem svých streamovacích práv firmě Ubisoft Entertainment. Microsoft také minulý měsíc nabídl nápravná opatření, která zmírnila některé přetrvávající obavy.

„Nová dohoda zabrání Microsoftu zablokovat konkurenci v cloudových hrách v době, kdy se tento trh rozjíždí, a zachová konkurenční ceny a služby pro britské zákazníky cloudových her,“ uvedl britský Úřad pro hospodářskou soutěž a hry (CMA) v prohlášení.

Převzetí firmy Activision Blizzard je největší svého druhu v historii videoherního průmyslu. Microsoft prodává herní konzoli Xbox a firmu Activision chce získat, aby přidal další tituly do své streamovací služby Game Pass. Ta umožňuje hráčům stahovat si obsah do konzolí a mobilních telefonů. Activision Blizzard je tvůrcem populárních her Call of Duty, Overwatch nebo Candy Crush.

Microsoft svým návrhem převzít firmu Activision rozdělil regulační orgány v Británii, Evropské unii a ve Spojených státech. Jeho rivalové proti návrhu také protestovali. Například japonská společnost Sony má obavy, že Microsoft by mohl zastavit dostupnost velkých her pro videoherní systém PlayStation od Sony.

Microsoft získal od CMA minulý měsíc již předběžný souhlas k dokončení transakce. EU po ústupcích Microsoftu schválila dohodu letos v květnu. Americká Federální obchodní komise (FTC) se snažila zablokovat akvizici u soudu, s požadavkem však neuspěla a soud v červenci žádost FTC na zablokování transakce zamítl. FTC se ale proti rozhodnutí odvolala, což signalizuje, že americký regulační úřad má v úmyslu snažit se dohodu zrušit i po jejím dokončení.