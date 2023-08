Premiéra druhého dílu Duny se posouvá na rok 2024. Kvůli stávce | e15.cz

Pokud jste fanoušci sci-fi žánru a těšili jste se, že si na podzim zajdete do kina na pokračování filmové ságy Duna, tak si nechte zajít chuť. Jeden z nejočekávanějších filmů tohoto roku měl mít premiéru spatřit světlo světa 3. listopadu, studio Warner Bros. však jeho uvedení do kin odložilo na 15. března 2024, píše Bloomberg. Prodleva je způsobena stávkou herců, která pokračuje už druhý měsíc a je časově neomezená.

Herci se v červenci přidali ke scénáristickým odborům, které stávkují již od května. Protestují proti osekávání poplatků pro tvůrce za přeprodej vysílacích práv nebo reprízování snímků, do velké míry způsobené nástupem streamovacích platforem. Dalším důvodem je používání umělé inteligence ve filmové tvorbě. Herci se obávají, že jejich podobu studia duplikují, zaplatit jim jednorázově a jejich napodobeniny budou používat navždy.

Stávky probíhají pod záštitou herecké odborové organizace SAG-AFTRA, která čítá 160 tisíc členů a stávku podporuje 98 procent z nich. V podmínkách pro herce, kteří se rozhodli do odborů vstoupit, je zákaz během stávky hrát či zpívat, aby nebylo možné snímat jejich pohyby těla nebo hlas. Herci také nesmí během stávky propagovat své minulé i budoucí filmy. Ještě nedávno Warner Bros. předpokládal, že pokračování Duny vyjde na podzim, přestože studio postrádalo herce na červených kobercích nebo obálkách časopisů. Dnes studio naznačuje, že spory s herci se vyřeší do poloviny podzimu.

Společnost má však stále v plánu, že očekávaný snímek Wonka, muzikál Purpurová barva a pokračování filmu Aquaman půjdou do kin 15., 20. a 25. prosince. Stávka herců by také mohla zkomplikovat předávání Oscarů a Zlatých glóbů, především kvůli absenci propagace ze strany herců. Na příští rok studia Warner Bros. a Legendary Pictures odkládají i film Godzilla x Kong: The New Empire. Plánovaná dubnová premiéra filmu Pán prstenů: Válka Rohirů bude až v prosinci roku 2024.

Warner Bros. nejsou jediné studio, které čelí stávce umělců. Metro Goldwyn Mayer odložilo svůj debut Rivalové na příští duben potom, co jej stáhlo ze zahájení filmového festivalu v Benátkách. Také studio Sony Pictures Entertainment posunulo premiéru snímku Krotitelé duchů z letošního prosince na příští rok a škrtlo premiéru filmu Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ze svého plánu.