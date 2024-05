Reddit bude spolupracovat s OpenAI. Jeho akcie zdražily o 12 procent

Americká společnost Reddit, která provozuje stejnojmennou sociální síť, podepsala smlouvu se startupem OpenAI. Populární chatovací robot ChatGPT tak bude moci používat obsah této sociální sítě. Obě firmy to podle agentury Reuters oznámily ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování. Akcie Redditu po zprávě prudce posílily téměř o dvanáct procent.

Společnost OpenAI, která známý chatbot ChatGPT vyvinula, díky smlouvě získá přístup k obsahu Redditu. Tato sociální síť zase nabídne funkce využívající umělou inteligenci. Reddit se tak podle agentury Reuters snaží rozšířit své zdroje příjmů mimo reklamu. OpenAI se také stane reklamním partnerem Redditu.

Dohoda mezi oběma firmami přichází v době, kdy se zvyšuje počet vlastníků autorských práv, kteří podávají právní žaloby kvůli používání jejich materiálů firmami s umělou inteligencí.

Společnost Sony, která je největším hudebním vydavatelem na světě, ve čtvrtek poslala dopisy Googlu, Microsoftu a OpenAI. Chce vědět, zda použily její skladby k vývoji systémů umělé inteligence.

OpenAI se v posledních měsících dohodla na využívání obsahu také s několika vydavateli. Jsou mezi nimi i agentura Associated Press a britský deník The Financial Times, připomíná zpravodajský server BBC.

Akcie Redditu po skončení čtvrtečního obchodování raketově posílily. Obchodovat se s nimi začalo teprve letos v březnu.

VIDEO: OpenAI také před pár dny představila svůj nový nástroj ChatGPT-4o, což je vylepšená verze původního ChatGPT