Respekt potvrdil odchod z vydavatelství Economia | e15.cz

Z celkového základního kapitálu dva miliony korun drží Denník N, Independent Press a Aegis Holding po čtvrtinových podílech, zbylou čtvrtinu si rozdělila třicítka zaměstnanců Respektu.

„Média musejí být schopná zkoušet nové cesty, rychle reagovat na výzvy a přemýšlet, jak oslovit čtenáře,“ napsal v editorialu šéfredaktor magazínu Erik Tabery. „Poslední roky jsme měli dojem, že bychom potřebovali na výzvy odpovídat rychleji. Vydavatelství Economia obsahuje několik titulů s rozdílným obsahem a pak je těžké věnovat všem pozornost a hledat pro každý odlišná řešení. Proto jsme se dohodli na přátelském rozchodu,“ dodal.

Podle Taberyho majitel Economie Zdeněk Bakala v minulosti opakovaně bránil prodeji Respektu jinému bohatému majiteli. „Zdeněk Bakala souhlasil s prodejem ve chvíli, kdy vyslechl náš projekt, který je novinářský,“ napsal Tabery.

Nadaci Independent Press financují těžké váhy tuzemské podnikatelské scény, jako je zakladatel Livesportu Martin Hájek, ředitel Eurowagu Martin Vohánka nebo spolumajitel finanční skupiny RSJ Libor Winkler. Nadace zároveň spoluvlastní český Deník N.

Aegis Holding řídí László Szigeti, slovenský novinář a spisovatel, jeden z představitelů maďarské menšiny a Maďarské nezávislé iniciativy v době sametové revoluce, zakladatel a ředitel bratislavského vydavatelství Kalligram. Pojí ho dlouhodobě přátelské vztahy se šéfredaktorem Respektu Erikem Taberym.

Szigeti spolu se syny a Zsoltem Bindicsem podnikají v rajčatovém byznysu pod hlavičkou družstva GreenCoop. Na český trh importují například rajčata pod značkou Veselé paradajky.

Vedení mediálního domu Economia v čele s generální ředitelkou Lenkou Černou přijalo letos opatření, jejichž cílem je nasměrovat vydavatelství k provozní soběstačnosti. Majitel společnosti Zdeněk Bakala je stále ochoten do Economie investovat, domnívá se ale, že vydavatelství by mělo být provozně soběstačné. „Všechny tituly Economie si zaslouží, aby měly svoje místo v české mediální krajině, a je třeba se k nim chovat tak, aby byly udržitelné. Majitel je podporuje, ale má to také svůj limit,“ řekla v květnu v rozhovoru pro Mediaguru Lenka Černá, která je v čele Economie poslední dva roky.

Prodej Respektu není jedinou transakcí, která v současné době hýbe českým mediálním trhem. V září došlo k podpisu prodeje mediálního domu Mafra, který přechází z vlastnictví Agrofertu (respektive svěřenského fondu Andreje Babiše) do rukou investiční skupiny Kaprain miliardáře Karla Pražáka. O transakci ještě musí rozhodnout antimonopolní úřad.

Vedle toho buduje svůj nový mediální dům na pražském Smíchově také miliardář Marek Španěl, spoluzakladatel herního studia Bohemia Interactive. Už ovládá Parlamentní listy a Echo24. Před několika týdny dotáhl také akvizici týdeníku Hrot, který tento týden přestal vycházet v týdenní periodicitě a od nového roku by se podle informací zveřejněných redakcí měl vrátit jako měsíčník pod vedením nového šéfredaktora Pavla Štrunce.