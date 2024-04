Americká technologická společnost Apple zkoumá možnost začít vyrábět roboty do domácnosti. Jeho inženýři podle zdrojů agentury Bloomberg pracují na mobilním stroji, který by uživatele následoval po domě, nebo také na stolním zařízení s pohyblivým displejem. Firma se rozhodla vzdát se plánu na výrobu vlastního automobilu a nyní hledá další velký projekt, kterým by zaujala. Zatím ale není jasné, zda se takové výrobky dostanou až ke koncovému uživateli.