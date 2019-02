Samsung představil ohebný telefon za téměř 50 tisíc, firma počítá i s podporou kryptoměn | E15.cz

Složený telefon Galaxy Fold má úhlopříčku 4,6 palce (11,7 centimetru). Po rozložení se změní v podstatě v malý tablet s úhlopříčkou 7,3 palce (18,5 centimetru).



"Teoreticky jsou ohebné telefony velmi atraktivní, přinášejí obrovský displej v malém balení. Ve skutečnosti však spotřebitelé přesně nevědí, jak budou fungovat, a aplikace pro ně jsou zatím dost nevyzrálé," upozornil analytik Neil Mawston z výzkumné společnosti Strategy Analytics. "Takže je tu dobrý potenciál, ale stále spousta nejistoty," citoval ho server BBC.



Samsung dnes představil rovněž novou řadu telefonů S10, včetně svého prvního přístroje podporujícího mobilní sítě páté generace (5G). Telefon S10 5G by se měl začít prodávat na jaře. Právě tato řada bude obsahovat službu Samsung Knox, jež umožní správu virtuálních měn, případně jiných mobilních služeb založených na blockchainu.

"Mít variantu 5G je pro Samsung strategicky důležité," uvedl analytik Ben Wood z poradenské firmy CCS Insight. "Pomáhá to firmě udržovat sílu značky a dojem vedoucí pozice v technologiích," dodal. "Ale co se týče spotřebitelů, pokud nemáte dobrý důvod koupit si letos v létě 5G telefon, jeden ze zbývajících tří přístrojů S10 je pravděpodobně lepší investicí a bude ho možné používat řadu let," řekl.



Samsung je největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Nové přístroje by mu mohly pomoci v konkurenčním boji s rivaly, jako je americká společnost Apple nebo čínská Huawei Technologies, uvedla agentura Reuters.