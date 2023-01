Madoff: Monstrum z Wall Street na Netflixu sklízí chválu i zděšení | E15.cz

Madoff: The Monster Of Wall Street

„Šílené.“ To je asi nejčastější reakce diváků na sociálních sítích po zhlédnutí dokumentární série Madoff: The Monster Of Wall Street. Režisér Joe Berlinger ve čtyřdílném dokumentu vyzpovídal whistleblowery, Madoffovy bývalé zaměstnance, vyšetřovatele i oběti největšího Ponziho schématu americké historie. Jeden z nich jej popsal jako „finančního sériového vraha“, další o něm hovoří jako o „čistém zlu“.

V dokumentu znějí i výpovědi samotného Madoffa. Na nahrávce z vězení, ve kterém si odpykával trest 150 let a kde v roce 2021 zemřel, vysvětloval, proč své klienty obral o 18 miliard dolarů: „Jedním z mých problémů bylo, že jsem vždy chtěl každého potěšit.“

Režisér Joe Berlinger zdůrazňuje, že Madoffův podvod o objemu 64 miliard dolarů, který vymazal tisícům lidí životní úspory a poškodil například i řadu nadací, jež mu uvěřily, není o jediném člověku. Berlinger zdůrazňuje nejen roli spolupachatelů, ale i finančních institucí a regulátorů, kteří Madoffovu počínání nevěnovali dostatečně kritickou pozornost.

„Během let kolem toho příběhu vznikla aura včetně toho, jak se o tom původně psalo a jak o něm většina lidí přemýšlí, že jeden zločinný génius s pomocí svého šarmu manipulací udělal všechny ty špatné věci,“ řekl Berlinger deníku The Guardian. „Realitou, o které se málo píše a která je varovným příběhem pro každého, kdo má jakákoli finanční aktiva na trhu, je, že se mu to podařilo díky celému zástupu spolukonspirátorů nebo lidí, kteří měli být opatrnější,“ dodal.

Ti, kdo Madoffovi uvěřili a dali mu své peníze, k tomu přitom měli i dobré důvody. V 80. letech měl pověst finančního inovátora, který pomohl stvořit burzu NASDAQ. „Bernie Madoff je do velké míry zodpovědný za legitimizaci tohoto trhu, obchodní platformy, jejíž součástí dnes jsou Google, Microsoft, Apple a další,“ popisuje Berlinger.

Madoffovi svěřili úspory například spisovatel a nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel, režisér Steven Spielberg nebo hvězda firmu Apollo 13 Kevin Bacon.

Americká Komise pro cenné papíry (SEC) přitom Madoffovo podnikání prověřovala hned několikrát po roce 2000. Sám finančník později řekl, že čekal odhalení během vyšetřování v roce 2003. „Byl jsem v šoku. Oni se ani nepodívali na záznamy operací s akciemi. Kdyby se podívali do centrálního registru aktiv, prostě by to museli všechno vidět. Kdo hledá Ponziho schéma, vždy by se měl podívat sem na samém začátku,“ prohlásil.

Vše tak nakonec prasklo ve finanční krizi roku 2008. Obří Ponziho schéma se zhroutilo kvůli pádu finančních trhů po kolapsu banky Lehman Brothers. Madoff v závěru roku prozradil nejbližším spolupracovníkům, že jeho podnikání posledních desítek let byl podvod. Jeden z jeho synů o den později Madoffa udal. Finančník se ke svým činům přiznal a přijal trest, který jej de facto odsuzoval k doživotí za mřížemi. Spekuluje se o tom, že tak učinil proto, aby zabránil dalšímu vyšetřování a ochránil další aktéry podvodného podnikání. I na to Berlinger upozorňuje.