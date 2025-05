Po více než 20 letech končí jedna z nejikoničtějších komunikačních platforem. Skype jako první naučil lidi, jaké to je vidět se při online hovoru. Nástroj, který zdarma propojoval svět, ale neobstál v éře hybridní práce. Nedokázal využít příležitosti, které mu naservírovala pandemie covidu-19, a udělal řadu strategických chyb ve vývoji. Jeho vlastník –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Microsoft –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ se proto rozhodl naplno soustředit na modernější službu Teams.

Kdo by neznal legendární znělku kdysi populárního průkopníka online telefonování. Internetová služba, která spolu s mobilními telefony pomohla „dorazit“ pevné linky, zažila během 23 let svého fungování všechno. Náročné pracovní pohovory, trapná setkání rodin rozdělených Atlantikem i vztahy na dálku. Skype si díky bezplatným videohovorům rychle získal miliony příznivců po celém světě. V posledních letech ale těžkopádná platforma nedržela krok s jednoduššími a spolehlivějšími konkurenty, jako jsou Zoom, Google Meet a Slack, ale i WhatsApp a FaceTime.

Skype byl jedním z prvních technologických produktů, který byl tak rozšířený, že se stal slovesem. Skypování se zapsalo do slovníků po celém světě, stejně jako googlování nebo tweetování. Od roku 2016, kdy byl Skype na svém vrcholu, ale uplynulo už devět let, během kterých se mnohé změnilo.

Přestože pandemie zásadně zvedla poptávku po videohovorech, když přesunula většinu kancelářské práce domů, Skype se jí nepodařilo vzkřísit. Většina firem dala během koronavirových omezení přednost konkurenčním platformám a Skype měl v roce 2024 jen 40 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Když Microsoft v únoru oznámil, že 5. května službu Skype ukončí a zaměří se na rozvoj programu Teams, zvedla se vlna nostalgie. Podobná situace nastala v listopadu 2023, kdy zakladatel Omegle Leif K-Brooks oznámil, že videochatová služba, která náhodně spojovala neznámé lidi –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ v praxi většinou přiopilé teenagery a masturbující muže –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ bude ukončena. Podobně jako u Omegle ale nikdo ve skutečnosti nelobboval za to, aby služba zůstala dostupná. Nahradily ji lépe fungující alternativy, a platforma tak spočine po boku takových legend, jako bylo v Česku extrémně populární ICQ, které později převálcoval právě Skype nebo jeho vzdálený americký příbuzný AOL.

První úspěchy se dostavily okamžitě

Komunikační platformu s modrou ikonkou vyvinula trojice estonských programátorů Ahti Heinla, Priit Kasesalu a Jaan Tallinn. O rozjezd firmy se v srpnu 2003 zasloužili podnikatelé Niklas Zennström ze Švédska a Dán Janus Friis. Skype se rychle uchytil jako způsob, jak volat zdarma po celém světě, což byla významná výhoda vzhledem k tomu, že mezinárodní volání vycházelo draze. Software nejprve umožňoval pouze hlasové hovory. Později své služby rozšířil o videohovory a také o možnost zasílat rychlé textové zprávy či sdílet soubory. „Pro mnoho lidí to bylo poprvé, co použili software pro videochat, a v té době byl upřímně řečeno lídrem na trhu,“ řekl australské stanici ABC News Australia novinář James Hennessy.

Skype se brzy stal nepostradatelnou součástí domácností a kanceláří po celém světě. V roce 2005 si toho všimlo internetové tržiště eBay, které službu za 2,6 miliardy dolarů odkoupilo a po akvizici pokračovalo v postupném rozvoji platformy. Pod křídly nového majitele Skype otevřel v Praze jedno ze svých vývojových center. Český tým se významně podílel například na tvorbě nové verze Skypu pro operační systém Windows 8.

Na povrch ale brzy vybublaly první frustrace a eBay prohlásil, že Skype nadhodnotil, přestože počet uživatelů postupně přesáhl 400 milionů. Online tržiště nakonec v roce 2009 prodalo většinový podíl v platformě skupině soukromých investorů vedených společnostmi Silver Lake a Andreessen Horowitz za 1,9 miliardy dolarů.

Skype se stal synonymem internetového volání

Skype následně zamířil i na mobilní telefony a představil aplikaci pro Androidy i iPhony. Rané verze přitom umožňovaly pouze hlasové hovory, videochat se přidal až o něco později. Koncem roku 2010 měl Skype už 660 milionů registrovaných uživatelů, z toho 300 milionů aktivních každý měsíc.

V roce 2011 přišel zásadní milník, když Skype odkoupil Microsoft za rekordních 8,5 miliardy dolarů, což byla v té době dosud největší akvizice tohoto giganta. Sumou přebil konkurenční nabídky od Facebook a Google, které dnes patří mezi čtyři největší technologické firmy světa.

Časopis Wired ale už v roce 2011 zpochybnil hodnotu této transakce. Microsoft již měl ve svých programech zabudovaný telekomunikační software VoIP, včetně Windows Live Messenger, a Skype měl jen zlomek uživatelské základny – i když placené. Ale tato akvizice byla způsobem, jak zachytit ducha doby prostřednictvím získání populárního produktu – Skype byl totiž cool.

Plíživý začátek konce

Microsoft v dalších letech zdvojnásobil své úsilí, aby Skype lépe konkuroval ostatním komunikačním aplikacím. Naneštěstí přitom obětoval to, co ho činilo nejužitečnějším: spolehlivé videohovory. „Přepracovali aplikaci a snažili se ji udělat sexy, mladistvou a svěží, aby mohla konkurovat WhatsAppu a Telegramu,“ uvedla analytička Carolina Milanesi ze společnosti Creative Strategies. Integrací řady nových funkcí – včetně „mojis“, což byla Skype verze klasických emodži – a různých funkcí převzatých ze Snapchatu však vývojáři ztratili směr a opomněli základní funkci, kterou je zajištění kvality videohovorů. Ta se postupem času zhoršovala.

Ve snaze být odvážný Skype obětoval intuitivnost a výkon. Uživatelé ho za to rychle potrestali. V roce 2017 kleslo průměrné hodnocení Skype v obchodě s aplikacemi z 3,5 hvězdičky na 1,5 hvězdičky.

Zároveň se nenápadně začaly prosazovat alternativy, které poskytovaly stejné funkce zdarma a bez nadbytečných doplňkových služeb. Zatímco Skype stagnoval, a dokonce upadal, jiné platformy, jako například Zoom, začaly zlepšovat kvalitu hovorů, což vedlo k menšímu počtu jejich přerušení.

I Microsoft uznal, že Skype má problémy. V listopadu 2016 společnost uvedla na trh produkt Teams a začala do něj integrovat videohovory. Postupně navíc uživatele připravovala na to, že nová služba Skype nahradí.

Pak se ale naskytla naprosto nečekaná příležitost, kterou s sebou přinesla pandemie covidu-19. Skype, který byl téměř dvě desetiletí synonymem pro videohovory, se měl stát přirozenou volbu pro firmy postavené před nutnost profesionální komunikace z home office. Takřka po oznámení prvních lockdownů ale Skype nahradila o polovinu mladší aplikace Zoom. Co se stalo? Jak to bez obalu vyjádřil časopis Wired, Skype promarnil „největší potenciál svého produktu v historii lidstva“.

Skype neudržel prst na tepu doby

Stejně jako mnoho změn ve společnosti, které se naplno projevily s nástupem koronaviru, nebyl příčinou samotný virus. Nakažlivé onemocnění ale bylo katalyzátorem, které transformaci urychlilo. Akutní potřeba rychlé a spolehlivé videokomunikace znamenala, že firmy ani jejich zaměstnanci nebyli ochotni čekat na to, až Skype začne lépe fungovat. Navíc měli ještě čerstvě v paměti oznámení Microsoftu, že Skype postupem času nahradí. V důsledku toho Skype pomalu ztrácel svou pozici lídra ve prospěch Zoomu ještě před pandemií. A rozhodně nebyl připraven na nárůst videokonferencí v roce 2020, kdy se lidé raději uchýlili rovnou na Zoom.

Na začátku roku 2020 měl Skype ještě působivý 32procentní podíl na trhu videohovorů. Během jediného roku se ale do vedení dostal Zoom, který držel v roce 2021 téměř polovinu trhu, následovaný Google Meet. Na Skype zbylo pouhých 6,6 procenta uživatelů.

Neschopnost Skypu využít lockdownů byla až zarážející; to, co mělo být jeho „velkým momentem“, bylo nakonec drtivým vítězstvím Zoomu. Kalifornská platforma přitom vyhrála díky jednoduchému důvodu. Zákazníkům nabídla možnost připojit se k hovorům bez jakýchkoli potíží, tedy něco, co již Skype nedokázal zaručit. I kvůli nánosu zastaralých kódů. Navíc nebyla jediná, srovnatelné podmínky nabízely i Google Meet, WhatsApp, FaceTime, Slack či Discord.

Jedním z nepřímých konkurentů platformy byl navíc jeho sesterský produkt Teams, do kterého bude Skype od 5. května začleněn. Microsoft tak pohřbil platformu, na jejíž základech vyrostly další služby, které ji nakonec předběhly a nahradily. „Skype se stal nedílnou součástí moderní komunikace a byl svědkem nesčetných významných okamžiků. Jsme poctěni, že jsme mohli být součástí této cesty,“ uzavřel příběh samotný Microsoft.