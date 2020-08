Návrat Crew Dragon: Vesmírná mise Elona Muska jde do finále | E15.cz

Jedna z nejsledovanějších misí historie kosmonautiky je u cíle. Po zhruba dvou měsících strávených na kosmické stanici ISS se posádka lodi Crew Dragon společnosti SpaceX vrací na zemi. Na palubě budou opět američtí astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley. Přistání lodi Crew Dragon tak završí historicky první soukromý vesmírný let k ISS. Velké finále budete moci i vy sledovat v neděli večer v živém komentovaném přenosu.

Návrat lodi Crew Dragon s americkými astronauty je naplánován na neděli 2. srpna večer. Americká kosmická agentura NASA uvedla, že plány na návrat astronautů Roberta Behnkena a Douglase Hurleyho z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi nezměnilo ani bouřlivé počasí.

S lodí Crew Dragon soukromé společnosti SpaceX by měli dnes ve 14:42 místního času (20:42 SELČ) dosednout do vod Mexického zálivu. Bude to první přistání pilotované americké mise na moři po 45 letech.

Web E15.cz přináší ve spolupráci s Mall.tv živý komentovaný přenos závěru mise. Sledovat jej můžete v tomto videopoli. Níže se pak dočtete jak se celý návrat Crew Dragon na zem pečlivě plánoval.

Možné lokality pro přistání

NASA a SpaceX vytipovaly celkem sedm lokalit, kam může plavidlo přistát. Jedná se o pobřeží u měst Pensacola, Tampa, Tallahassee, Panama City, Cape Canaveral, Daytona a Jacksonville. Nyní se počítá s přistáním u Panama City. Plány může astronautům překazit hurikán Isaias, který nyní postupuje přes Bahamy k východnímu pobřeží Floridy.

Výběr konečné lokality bude záviset na mnoha faktorech. Roli bude hrát čas, kdy se loď oddělí od vesmírné stanice, ale také počasí. Týmy přitom upřednostňují místa, u nichž by návrat na zemi zabral méně času, a které by umožnily přistání za bílého dne.

Jak dlouho bude návrat Crew Dragon trvat?

Délku mise předem šlo určit, protože se odvíjí od toho, jak dlouho se loď bude odpoutávat od stanice a jaká lokalita pro přistání bude vybrána. Samotné odpoutávání od stanice začalo v neděli ráno v čase 1:35 SELČ. Behnken a Hurley by tak na palubě Crew Dragon při cestě zpět mohli strávit mezi šesti až 30 hodinami.

Jak proběhne přistání?

Návrat, který bude živě vysílat vesmírná agentura NASA a s komentovaným přenosem v češtině jej můžete sledovat i prostřednictvím stanice Mall.tv, začne oddokováním. Následovat budou zážehy motorů, které by plavidlo měly postupně nasměrovat na správnou trajektorii směrem k Zemi.

Ještě před konečným zážehem se kabina lodi Crew Dragon odpoutá od nákladní části, která shoří v atmosféře. Tento manévr je plánovaný, nákladní část má totiž za úkol dopravovat materiál pouze na vesmírnou stanici a pro opětovné použití se s ní nepočítá. Po posledním zážehu už bude zbývat jen otevření padáků, které mají zpomalit rychlost dopadu kapsle.

Návrat do atmosféry

Rychlost lodi při její pouti atmosférou bude činit až 30 870 km/hod. V důsledku toho dojde k neuvěřitelnému tření vzduchu, které způsobí, že teplota vně Crew Dragonu dosáhne 1925 °C. Vstup do atmosféry zároveň vyvolá i krátkodobý výpadek signálu. Ten bude trvat asi šest minut.

Zpomalení pádu

Loď má dvě sady padáků. První sada obsahuje dva padáky. Ta se rozevře ve výšce asi 5,5 kilometru nad zemí, při rychlosti 563,3 kilometrů za hodinu. Druhá sada padáků pak ve 1,82 kilometru a rychlosti 192 kilometrů za hodinu.

Přistání do moře

Ve všech lokalitách bude mít SpaceX přípravený svůj tým, který kapsli vytáhne z vody. Budou k tomu sloužit speciální záchranné lodě pojmenované Go Searcher a Go Navigator, přičemž na každé z nich bude připraveno 40 pracovníků obou společností SpaceX i NASA. Mezi nimi budou nejen inženýři, ale i záchranáři pro všechny případy. Každá z lodí bude mít na starosti část lokalit možného přistání, jedna bude připravena v Mexickém zálivu, druhá v Atlantském oceánu.

Výstup z lodi

Jakmile Crew Dragon dopadne do moře, ze záchraně lodi vyplují motorové čluny, které nejprve zkontrolují stav kapsle a poté sesbírají veškeré částí padáků z moře. Až po této akci začne záchranné plavidlo nakládat kapsli na palubu. Celý manévr může trvat i hodinu.

Otevření kapsle

Jakmile astronauti opustí kapsli, zamíří mezi zdravotníky na kontrolu a až poté budou přepraveni na břeh. S největší pravděpodobností k tomu využijí vrtulník. Tato fáze může trvat deset až 80 minut podle vzdálenosti záchranné lodi od pobřeží.

Poslední fáze

Vesmírná loď Crew Dragon na základně Spacex ve Floridě podstoupí řadu testů, přičemž kompletní kontrola dat může trvat i šest týdnů.

Co přijde příště

Další mise společnosti SpaceX už se chystá, neproběhne ale dřív než na konci září. Na palubě mají být tentokrát čtyři astronauti – tři Američané z NASA Michael Hopkins, Victor Glover, Shannon Walker a Soichi Noguchi z japonské výzkumné agentury JAXA.