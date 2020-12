KONFERENCE E15: Průša, Dvorský a další představují technologické trendy | E15.cz

Sledujte přímý přenos z konference:

Krize spojená s bojem proti koronaviru předznamenala, co udělá s pracovním trhem umělá inteligence, uvedl na úvod akce Pavel Konečný, šéf společnosti Neuron Soundware analyzující poruchy strojů podle zvuku.

„Na základě dostupných rozumných odhadů by do deseti let měla umělá inteligence nahradit 35 procent stávajících pracovních pozic,“ zmínil Konečný. Stát by měl podle něj nikoliv hledat cesty, jak neperspektivní zaměstnání udržet, ale naopak se snažit proměnu pracovního trhu co nejvíce urychlit.

Varuje ale, že tuzemské školství tyto potřeby nereflektuje. „Pro mě byl obrovský šok a zklamání, když jsem si během domácí výuky uvědomil, jak málo se změnily školní osnovy od mého dětství. Nyní je ale ideální doba na racionalizaci osnov,“ popsal byznysmen. To je podle něj částečně cesta k tomu, aby případný nárůst nezaměstnanosti v důsledku automatizace byl co nejmenší.

„Nebýt koronaviru, tak by se také neukázalo, jak strašně špatně je na tom digitalizace státní správy,“ uvedl odborník na problematiku eGovernmentu Michal Rada. „Máme krásně legislativně nastavené základní registry nebo datové schránky, ale bohužel to nefunguje. Průměrné stáří státních informačních systémů je navíc 10 až 12 let,“ navázal Rada.

On-line konference se nicméně primárně věnuje fungování byznysu. V souvislosti s technologickým pokrokem si svým zaměstnáním může být jist málokdo. Specifický případ představují kancelářské profese. „Většina lidí si pod umělou inteligencí představuje roboty jako z filmové série Terminátor. Přitom v praxi se začíná uplatňovat spíš takzvaná specializovaná umělá inteligence fungující v rámci chatbotů či doporučovacích algoritmů,“ doplnil v následujícím příspěvku Pavel Dvořák z vývojového oddělení Konica Minolta.

Zásadními proměnami ale už nyní prochází například energetický sektor společně s tím automobilovým. Nejvýraznějším fenoménem je v tomto směru značka Tesla. Tu programátor Applu Jan Dvorský během své prezentace připodobnil právě k výrobci iPhonů.

Dvorský si všímá podobností mezi těmito společnostmi a nastínil čtyři důvody, proč by se mohla firma Elona Muska stát do roku 2030 tou vůbec nejhodnotnější na světě. V takovém případě by předstihla právě i Apple. „Za prvé má Tesla jasnou a jednoznačnou misi: urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie. Za druhé má obří ambice. Třetí důvod: Tesla je nejpopulárnější firma v USA mezi absolventy technických oborů. A konečně, letošní zhodnocení akcií Tesly jí umožnilo vytvořit obrovské finanční zásoby,“ vyjmenoval programátor, který část života prožil přímo v kalifornském Silicon Valley.

Další část konference se zaměřila na startupy. Leckoho, kdo by chtěl napodobit úspěch Tesly, možná napadne, zda by neměl využít některý z takzvaných akcelerátorů (speciálních programů pro nadějné začínající firmy).

„Většina startupů si myslí, že akcelerátor je zkratka k penězům. Chyba, to se nikdy nestane. Jedinou cestou je tvrdá práce. Akcelerátor vám pomůže nastavit základní rámec,“ uvedl izraelský startupový mentor Tal Catran. Jde ale o téma aktuální i v Česku.

Zajímavé startupy hledá do svého akceleračního programu například i šéf společnosti na výrobu 3D tiskáren Prusa Research Josef Průša. „Nechci demotivovat lidi bez byznys plánu, stačí přijít i jen s dobrým nápadem. Nehodláme se zaměřovat jen na elektroniku. V našem případě jsou hlavní kritéria na startupy realizovatelnost jejich nápadu a aby nabízely možnost dělat něco zajímavého,“ popsal Průša.

V Česku ovšem ze všeho nejvíce chybí programy a možnosti, které podnikatele naučí svůj produkt prodávat. Myslí si to Tomáš Gogár, šéf společnosti Rossum, která automatizuje zadávání dat z dokumentů, například z faktur.

„V Praze není problém získat spoustu informací o IT v rámci nejrůznějších meetupů a tak podobně. Když se ale chcete dozvědět něco o obchodu, máte smůlu,“ popsal svou zkušenost Gogár s tím, že bez umění prodávat se z Česka „mozkovna místo montovny“ nestane.

5G a kyberbezpečnost Ačkoliv sítě nové generace zlepšují možnosti šifrování a zabezpečení komunikace, stále přechod na 5G představuje řadu bezpečnostních výzev. Ve své prezentaci to uvedl Filip Chytrý, který se ve vývojáři antivirového programu Avast zaměřuje na problematiku kyberbezpečnosti. „Ty výzvy nejsou až tak jiné než nyní. Co se ale mění, je očekávaný nárůst útoků spojené s takzvaným cloudjackingem. Jde o napadení serverů, kam lidé ukládají data,“ popsal Chytrý.

Jaká základní témata konference zahrnuje:

5 lekcí co nás o AI naučil COVID-19

Budoucnost pod ochranou umělé inteligence

Digitální aplikace v telemedicíně změní vztah mezi lékaři a pacienty

Jak Tesla změní svět očima Čecha ze Silicon Valley

Jak zvětšit pravděpodobnost úspěchu vašeho startupu?

Jak zaujmout investora

Doba poprogramátorská: zautomatizované podnikání

Startups Exits Strategy from Corona Pandemic.

Akcelerační program pro startupy

Kyberbezpečnost je pilířem byznysu

Bez umění prodávat bude z České republiky vždycky jen montovna

Budování 5G sítí v EU

Internet věcí Vodafonu a Zelená města.

Jak 5G technologie změní svět kolem nás?

Moderují: Michala Hergetová a Jan Mazal

Vystupují: Pavlína Zemanová - IoT Business Development Manger, Vodafone, Filip Chytrý - Technical Sales Director Avast, Pavel Konečný - CEO Neuron Soudware, Martin Jahoda - Business Development Manager MOBOTIX Konica Minolta, Jiří Pecina - CEO MEDDI hub, Honza Dvorský - Senior Software Engineer Apple Silicon Valley, Pavel Bartoš - spoluzakladatel StartupBox.cz a Happyend, Ondřej Gazda - CEO Integromat, Tal Catran - Accelerators Guru Izrael, Josef Průša - CEO Prusa Research, Mika Lauhde - Vice-President Cyber Security & Privacy, Huawei, Tomáš Gogár - CEO, Rossum, Roman Řezníček - DRFG TELCO, Pavlína Zemanová - IoT Business Development Manager VODAFONE, Filip Chytrý - AVAST Technical Sales Director

Nové technologie speakersAutor: Gabriela Martinčeková

Hlavní partneři: Huawei, Konica Minolta, Vodafone

Partneři: Avast, MEDDI hub, DRFG