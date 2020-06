PS5: Sony představilo nový PlayStation, neprozradilo ale cenu | E15.cz

O pořádnou dávku adrenalinu se totiž postarala údajná chyba britské pobočky Amazonu, který už den před oficiální prezentací vystavil PlayStation V s cenovkou na prahu 600 liber. Spadlou bradu teenagerů posléze zvedal zpátky mluvčí obchodu s tím, že šlo o chybu. Oficiální cena ale známa zatím není, spekulace o ní se ale mezitím stačily stát hitem sociálních sítí.

„Cenu se zřejmě trh dozví až během letních měsíců, když Sony zřejmě čeká na objem předobjednávek,“ uvádí například Tabitha Baker pro server techradar s tím, že cena bude díky řadě technických novinek určitě výše než stávající verze 4. Ta se například v Česku prodává v přepočtu za zhruba 350 liber, nová verze by tedy znamenala takřka dvojnásobné zdražení. Hráči sice vyšší cenovku očekávali, ale zhruba na úrovni 450 liber, do peněženek by tak sáhli jen o necelou třetinu hlouběji.

„Myslím, že budu muset prodat ledvinu, abych si koupil PS5,“ píše na twitteru třeba uživatel Teshie Roddy Ricch, který tak naráží nejen na očekávané zdražení, ale i na napětí, se kterým konkrétní cenovku očekávají hráči z řad ekonomicky méně vyspělých zemí, pro jejichž rozpočty bude každé zdražení zásadní hrozbou.

Oblíbenými se stala i krátká videa, v nichž uživatelé sítí humorně přibližují své reakce na uveřejnění zřejmě vyšší ceny nového stroje. „Kdy se dočkáme té zatracené ceny,“ neodpouští si na twitteru jeden z netrpělivých herních fandů Only1horeh. Sony ve čtvrtek představila rovnou dvě vizuální verze PlayStation, jednu s optickou mechanikou a druhou pro designové fajnšmekry ctící symetrii, která tento box neobsahuje.