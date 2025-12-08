Souboj o Warner Bros. Discovery se vyostřuje. Paramount Skydance přichází s vyšší nabídkou než Netflix
- Paramount Skydance předkládá akcionářům Warner Bros. Discovery konkurenční nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun).
- Nabídka je výrazně vyšší, než kolik nabízí Netflix za studia a streamovací aktiva.
- Paramount Skydance to dnes uvedl v tiskové zprávě.
„Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce," uvedl Paramout. Nabídka má být financovaná úvěrem od finančních institucí i Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital.
Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkureční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.
„Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá," tvrdí Paramount.
Po přejmenování HBO Max další změna
Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.
Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.
Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 dolarů představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.
V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.
Pozadí firem
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
V říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Hodnotu akvizice neuvedl, podle serveru Axios ale zaplatí 150 milionů dolarů (cca tři miliardy korun). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se nově stala šéfredaktorkou stanice CBS News, ze skupiny Paramount Skydance.
Paramount vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+. Na konci loňského roku měl Paramount více než 18 tisíc zaměstnanců ve 32 zemích a Skydance více než 500 pracovníků. Na podzim začal postupně rušit přibližně dva tisíce pracovních míst.