5G pomalu vytlačuje 4G. Huawei a Samsung už ale pokukují po 6G | E15.cz

Třebaže ve světě se teprve rozbíhá provoz komunikačních sítí páté generace, hovoří se už o jeho nástupci. Možnostmi sítí 6G, které by měly teoreticky nabídnout výrazně vyšší rychlost stahování oproti 5G, se už zabývají čínská Huawei nebo jihokorejský Samsung. A to přesto, že nová technologie přijde až okolo roku 2030. Co to znamená pro běžné uživatele a jak by měla 6G fungovat ve srovnání s předchůdci?