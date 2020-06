Bohemia Interactive popírá zprávy o převzetí | E15.cz

Český vývojář počítačových her Bohemia Interactive se majetkově propojí s čínským internetovým gigantem Tencent, napsal sever The Information . Číňané měli za 260 milionů dolarů (asi 6,2 miliardy korun) získat mezi 70 a 80 procenty herního studia. Studio Bohemia Interactive ale zprávu dementovalo.

„Netušíme, jak tato informace vznikla. V současnosti jsme s nikým o odprodeji nejednali. S Tencentem dlouhodobě spolupracujeme na hře Ylands pro čínský trh, žádnou transakci ale nechystáme,“ řekl pro E15 šéf marketingu firmy Petr Poláček. Na dementi jako první upozornil server Ihned.cz.

V Bohemia Interactive uvažují o tom, zda nedošlo k záměně se společností Bohemia Interactive Simulations, která byla kdysi pobočkou Bohemia Interactive v Austrálii. Nyní společnost působí samostatně a vlastní jí americký fond Riverside Company. Produkuje úspěšné vojenské simulátory, které vzešly ze starší počítačové hry Operace Flashpoint.

„Pokud vím, nás se to netýká, ale obraťte se prosím na vedení firmy,“ uvedla zástupkyně české pobočky firmy na dotaz, zda nákup většinového podílu není záležitostí Bohemia Interactive Simulations. Reakci vedení společnosti deník E15 zjišťuje.

Tencent v poslední době učinil řadu nákupů v oblasti videoher v Evropě. Pandemie nemoci COVID-19, během níž řada lidí trávila čas doma, byla pro videoherní průmysl vzpruhou. Tencentu za první čtvrtletí stouply tržby z tohoto sektoru o 31 procent.

Zahraniční akvizice Tencentu v herním průmyslu nabyly na významu zejména poté, co reorganizace čínských regulátorů médií zkomplikovala schválení nových her k distribuci v Číně. Úřady čínské vlády kontrolují před uvolněním do distribuce veškerý obsah filmů, knih i videoher. Od reorganizace se schvalování her, zejména těch založených na zahraničních vzorech, markantně zpomalilo, což významně dopadlo na tržby Tencentu.

V lednu Tencent koupil za přibližně 140 milionů dolarů norskou společnost Funcom, z níž vyšla populární hra Anarchy Online. V lednu získal menšinový podíl v německém studiu Yager, která vyvíjí hru The Cycle. Největší akvizicí Tencentu v Evropě byl v roce 2016 nákup společnosti Supercell, kterou čínský internetový podnik získal ve spolupráci s dalšími partnery. Supercell se sídlem ve Finsku vyvíjí hry pro chytré telefony.

České studio Bohemia Interactive, které dosáhlo celosvětového úspěchu, založili bratři Ondřej a Marek Španělé. Prorazilo už v roce 2001 zmíněnou Operací Flashpoint, tedy simulací válečného konfliktu mezi SSSR a Západem, které nabídla do té doby nevídanou interakci s prostředím. Z ní čerpá nejen dodnes vycházející série podobných her ArmA, ale i další úspěšné tituly, včetně předloni vydaného DayZ.