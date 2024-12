Levná platforma Smart Car má posloužit i pro auta nižší střední třídy, jako je Citroën C4, vyplynulo ze slov Thierryho Koskase, šéfa automobilky. Pro zvětšení platformy dostatečné k užití v segmentu C nejsou podle něj žádné limity a je to „směr, který bychom rádi prozkoumali“, cituje ho britský magazín Autocar.

„Co jsme říkali o segmentu B a potřebě aut s tou správnou úrovní výbavy, bude jednoho dne platit i pro segment C,“ říká Koskas a hovoří přitom o rodinách „se zájmem v prostornosti, ale za rozumnou cenu“. Této příležitosti by Citroën rád využil.

Pokud vám tato slova připomínají automobilku Dacia, není to náhoda. Platforma Smart Car, původně vyvinutá indickou firmou Tata Consultancy Services pro koncern PSA s ohledem na co nejlepší nákladovou efektivitu a dnes používaná v řadě modelů prodávaných na rozvojových trzích, vznikla tak, že se napřed stanovila cena a pak se přiřazoval rozpočet jednotlivým komponentám.

Stejným způsobem vznikly nové citroëny C3 a ë-C3 – a stejným způsobem vyvíjí svá auta i Dacia. „Když jsme s vývojem začali, každý věděl, kolik může utratit,“ říká Koskas.

Také množství technologií a výbavy v C3 bylo pečlivě zvažováno, aby nebyla plná věcmi, které zákazníci nebudou používat. To totiž zbytečně zvyšuje cenu. „Když se podíváte na to, co lidé v tomto segmentu očekávají, nemusíte mít hromadu technologií,“ osvětluje pozadí rozhodnutí Koskas.

„Cena aut se zvyšuje, ale množství peněz, které lidé mohou investovat do auta, se nezvyšuje. U elektromobilů je to ještě horší, protože chcete po lidech, aby si kupovali dražší auta,“ vysvětluje Koskas. „Vrátit se k dobře vybavenému, ale pořád jednoduchému produktu je tak něco, co vidíme jako nezbytnost,“ dodal.