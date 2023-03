Výstava E3 2023 byla zrušena | e15.cz

Největší každoroční výstava videoherního průmyslu známá jako E3 se letos neuskuteční. Veletrhu, který se v Los Angeles koná od roku 1995, totiž postupně odříkávaly účast velké herní společnosti, v čele se Sony, Microsoftem či Nintendem. Uvedl to server The Guardian . Letošní ročník měl vrátit veletrh zpět do akce po pauze způsobené pandemií.

„Bylo to těžké rozhodnutí kvůli veškerému úsilí, které jsme my a naši partneři vynaložili na uskutečnění této události, ale museli jsme udělat to, co je správné pro toto odvětví a co je správné pro E3,“ uvedl v oficiálním vyjádření Kyle Marsden-Kish, ředitel společnosti ReedPop, která měla letošní ročník organizovat ve spolupráci s asociací ESA (Entertainment Software Association – pozn. red.)

Dále uvedl, že obě společnosti budou i nadále spolupracovat na „budoucích událostech E3“.

Zpráva o zrušení veletrhu rezonuje videoherním světem. Jedna z prvních reakcí přišla od videoherního novináře Geoffa Keighleyho. Ten dříve s E3 spolupracoval, před několika lety však založil veletrh Summer Game Fest, jehož čtvrtý ročník se uskuteční letos v červnu. „Před čtyřmi lety jsem si uvědomil, že se veletrh E3 nevyvíjí tak, jak by potřeboval, aby mohl konkurovat v globálním digitálním světě,“ uvedl na konto zrušené akce Keighley.

Veletrh E3 se koná od roku 1995 v Los Angeles. Kromě největších vývojářských studií, které zde představují novinky ze světa videoher a konzolí, byla akce určena také pro veřejnost. V roce 2019 se E3 zúčastnilo kolem 66 tisíc návštěvníků. Kromě osobní účasti měli videoherní fanoušci v posledních letech možnost sledovat velkolepá oznámení na tiskových konferencích online.

