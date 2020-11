Výrobce virtuálních brýlí VRgineers vybral další desítky milionů | E15.cz

Česko-americký výrobce virtuálních brýlí VRgineers si otevřel cestu k dalšímu růstu. V právě dokončeném investičním kole vybral 45 milionů korun, které poslouží k vývoji nových brýlí pro profesionální piloty a trenéry. Deníku E15 to potvrdil šéf VRgineers Marek Polčák.

Firma VRgineers se zabývá vývojem, výrobou a integraci brýlí pro virtuální realitu značky XTAL. Nejpokročilejší verze pracují s rozlišením 8K, což představuje dvojnásobek současného standardu.

Nová vlastnická struktura zahrnuje tucet podílníků. Nejvíce v ní posílily investiční fondy Y Soft Ventures miliardáře Václava Muchny a Nation 1 investora Marka Moravce. Před investičním kolem měly oba fondy po 7,5 procentech, nyní mají zhruba po jedenácti. Největší 27procentní podíl si stále drží zakladatel společnosti a nynější šéf Polčák.

Brněnské fondy Y Soft Ventures mají mezi investory zvláštní postavení. „Nejsme jen finančním investorem. Pro VRgineers vyrábíme XTAL brýle v nedávno rozšířeném výrobním závodě v Brně,“ vysvětluje roli Y Softu Muchna. „Do VRgineers jsme investovali ze dvou hlavních důvodů. Jednak věříme týmu i produktu, jednak chceme sdílet své zkušeností z oblasti globálního prodeje a zejména vývoje a výroby hardware,“ dodal Muchna.

VRgineers se soustředí na vývoj řešení pro propojenou realitu, které využívá kamer s vysokým rozlišením a umožňuje propojit realitu s virtuálním světem. Tato funkce je podle Marka důležitá právě při výcviku pilotů, kteří musejí interagovat se skutečným kokpitem a jeho ovládacími prvky.

Firma letos navzdory pandemii hodlá zvýšit tržby nad 45 milionů korun. „Poslední tři roky nám tržby meziročně rostou až trojnásobně. Do černých čísel se plánujeme dostat v následujících letech. Tak strmý růst je velmi nákladný,“ dodává Polčák.

Mezi nejvýznamnějšími klienty VRgineers patří organizace, jako jsou NASA, US Air Force, US NAVY, BAE Systems, Audi, BMW nebo Westfield. V Česku brýle XTAL využívá například Škoda Auto to na vizualizaci nových modelů. V novém trenažéru pro letoun nové generace L–39NG s nimi pracuje také Omnipol.