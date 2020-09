PlayStation: Čtvrt století s kultem zábavního průmyslu | E15.cz

Kdo zná někoho, kdo nikdy neslyšel slovo PlayStation? Nebo někoho, kdo netuší, co si pod ním představit? Nejběžnější označení je herní konzole, i když postupem času do rodiny PlayStation přibyly i další zábavní a herní systémy. Od uvedení první konzole PlayStation na evropský trh uplynulo 29. září 25 let. Podívejte se ve fotogalerii, jak šel čas.