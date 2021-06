WWDC 2021: Apple by měl představit nový iOs, iPadOS a macOS | E15.cz

WWDC bude letos už podruhé čistě online událostí. Program tradičně zahájí šéf Applu Tim Cook proslovem o hospodaření společnosti, pak už ale přenechá slovo jiným. Většina času bude věnována operačnímu systému macOS 12. Ten má být šitý na míru novým čipům, které si Apple vyrábí sám, což má přinést optimalizaci výkonu i více funkcí.

Čipy M1, kterými je už osazena základní řada počítačů Applu, by se na konferenci mohly dočkat nástupce v podobě čipu M1X či M2. Ty by mohly zamířit hlavně do profesionální řady počítačů, která je jako poslední ještě osazena čipy Intel.

V případě mobilních systémů je největší novinkou představení systému iOS 15 pro iPhony a iPadOS 15 pro tablety iPad, nebude chybět ani watchOS 8 určený pro chytré hodinky společnosti Apple Watch a konečně tvOS 15, který využívá smart box Apple TV. Vyrojily se ale i informace o nové platformě homeOS, která pravděpodobně bude jen rebrandingem systému pro chytrý reproduktor HomePod, aktuálně využívající systém tvOS.

Hardware by byl spíše překvapením

Jestliže Apple představí široké portfolio nových operačních systémů, hardwarových novinek se naopak příliš neočekává. Pokud by na ně došlo, jako nejpravděpodobnější varianty se jeví nové notebooky, MacBooky Pro. Ty by měly podle zahraničních médií na trh dorazit ve dvou variantách o úhlopříčce 14 a 16ʺ. Nový profesionální počítač iMac se v každém případě očekává až na podzim či spíše zkraje příštího roku.

Protože ale Apple nedávno představil ve své audiotéce Apple Music možnost přehrávání dat speciálně upravených pro bezdrátová sluchátka bezztrátové audio, může dojít i na představení nové generace oblíbených sluchátek AirPods. Objevit se může i nový chytrý reproduktor HomePod, jehož prodej společnost nedávno ukončila, a nabízí jen jeho verzi s přídomkem mini.