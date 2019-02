Za mobilní data dávají nejvíce nejchudší | E15.cz

Češi s čistým příjmem do deseti tisíc korun platí průměrně za mobilní služby 684 korun. Vyplývá to z dat České spořitelny, na které upozornil projekt Evropa v datech .

Celkem Češi vydávají za telekomunikační služby 680 korun měsíčně. Nejvíce ale platí ti nejchudší. „Lidé s čistým příjmem do 10 tisíc korun platí průměrně 684 korun měsíčně. To je o 11 procent více než u lidí s příjmy mezi 10 a 20 tisíci korun, kteří měsíčně vydávají 611 korun. Potvrzuje se tak hypotéza, že lidé s nejnižšími příjmy platí za telekomunikace nadprůměrné částky,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.



Možné příčiny jsou podle Evropy v datech v neznalosti možností vyjednat is lepší podmínky, nebo nemožnosti využívat tarify od zaměstnavatele. Z dat vyplývá, že měsíčně za telekomunikace nejvíce utrácejí lidé v Praze (750 korun) a Středočeském kraji (734 korun), zatímco nejméně na Vysočině (600 korun).



Ceny mobilních dat v Česku jsou dlouhodobě předmětem veřejné kritiky. Zástupci operátorů je zdůvodňují kapacitou mobilní sítě a drahými mobilními licencemi. Podle Českého telekomunikačního úřadu jsou ale jejich pořizovací náklady ve srovnání s Evropou průměrné.