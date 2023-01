Založit sociální síť je ten nejhorší nápad, ukazují Twitter Files | E15.cz

V posledních týdnech se každý den objevují nová zjištění, se kterými přicházejí vybraní novináři s přístupem do interních dokumentů a systémů sociální sítě Twitter. V podstatě tak mají exkluzivní zdroj, díky kterému by mohli přispět k lepšímu pochopení technologických obrů. Bohužel závažnost svých zjištění umenšují formou a způsobem, jakými o nich reportují. Zároveň se čím dál víc ukazuje, že založit globální sociální síť se stovkami milionů uživatelů patří mezi vůbec ty nejhorší možné nápady. Zatím totiž nikdo nepřišel na způsob, jak zdravě vyvážit jednotlivé zájmové skupiny.

Když v minulých letech vyšly najevo kontroverze ohledně hlavních sociálních sítí, jako jsou Facebook, Twitter nebo YouTube, plnily tyto příběhy titulky největších médií, popřípadě se staly impulzem k policejnímu vyšetřování. Žádný z těchto efektů takzvané Twitter Files nemají. Novináři, které Elon Musk pustil do střev vlivné sociální sítě, promarnili svou příležitost, když zjištění prezentovali na Twitteru ve vláknech a zároveň se spokojili s pouhým převyprávěním interních dokumentů bez hlubšího zpracování zjištěných informací. Tedy například bez toho, že by se pokusili spojit s hlavními aktéry interních e-mailových konverzací, ze kterých zejména čerpají.

Americká propaganda na Blízkém východě

Výjimkou v současné době je reportér Lee Fang z webu The Intercept, který s materiálem z Twitteru pracoval jako s klasickým zdrojem. Možná i to bude důvod, proč zatím jediné zjištění, které pocházelo z Twitter Files a rezonovalo ve veřejném prostoru, přinesl ve svém článku právě Fang.

Konkrétně se jedná o popis toho, jak americká vláda šířila na Twitteru anonymně propagandu zejména v zemích Blízkého východu a sociální síť jí v tom asistovala. Americká exekutiva na Twitteru stála za protiíránskými vyjádřeními nebo za narativem podporujícím válku v Jemenu.

Twitter přitom v minulosti plánoval veškerou státní propagandu potírat. Jak Fang v článku vypočítává, americká sociální síť například veřejně mluvila o zákroku, který podnikla proti ruským či thajským státním účtům. Jak se ukazuje, tato politika se zřejmě nevztahovala na americké aktivity.

Vybrané účty, které byly původně označeny jako účty spojené s vládou Spojených států, získaly díky tomuto spojení privilegia jako ověřené oficiální účty státních institucí nebo novinářů. Jinými slovy algoritmus jejich příspěvky více šířil a zároveň chránil před blokem například kvůli spamování nebo šíření dezinformací. To je v pořádku. Ovšem po čase toto přiznání příslušnosti k americké vládě z označení účtu zmizelo a nahradilo ho obecné pojmenování či slogan typu Pravda vítězí. Účet tedy nadále šíří privilegované tweety, ovšem uživatel už nepozná, že jde o vládní kanál.

Neřiditelné platformy

Jednotlivá zjištění nakonec nejsou až tak důležitá. Stále více se však ukazuje, že uřídit sociální síť je zkrátka nad jakékoli lidské síly. Chybějí jasná pravidla, zájmové skupiny v čele s vládami nejmocnějších zemí na provozovatele tlačí, a najít jasný princip, podle kterého postupovat, je skoro nemožné.

Nejde přitom jen o Twitter, jak například ukazuje kniha The Ugly Truth, která detailně popisuje interní fungování Facebooku. Sociální sítě vyrostly tak rychle, že jsme si včas neuvědomili jejich sílu a organický vývoj. Než vedení těchto technologických obrů postřehlo, že klíčem k alespoň přijatelnému fungování sociální sítě je rozsáhlá cenzura a tisíce moderátorů, bylo pozdě.

A to se bavíme jen o anglosaském trhu, menší jazykové oblasti, jako je například Česká republika, jsou samostatnými příběhy.

Síť plná bolesti

Zřejmě nejlépe to vystihl bývalý šéf diskuzního fóra Reddit Yishan Wong, který Elona Muska varoval před koupí Twitteru slovy, že se v případě akvizice objeví „ve světě plném bolesti“, jelikož „na velkých sociálních sítích je cenzura nevyhnutelná“. A přesně to Twitter Files ukazují. Je velmi nepravděpodobné, že by se Muskovi podařilo najít model, ve kterém by provozování sociální sítě byla příjemná kratochvíle. Zatím se spíše ukazuje, že i pod jeho vedením bude Twitter nejistě balancovat na hraně a zkoušet slepé uličky.

Zákaz TikToku se šíří. Tlak na čínskou sociální síť TikTok ve Spojených státech postupně roste. Poté co byl zaveden zákaz používat TikTok na vládních zařízeních, se tato blokace rozšířila i do jednotlivých států a nyní nově i na některé univerzity. Auburn University, University of Georgia nebo Oklahoma State University zablokovaly čínské sociální médium na zařízeních školy a na veřejné síti. Studentům se to nelíbí.

Zakladatelé Googlu jsou zpět. Už v roce 2019 se zakladatelé Googlu Sergej Brin a Larry Page stáhli z každodenního vedení společnosti. Nyní se ovšem kvůli nově hrozbě v podobě umělé inteligence alespoň zčásti vrátili, informuje list The New York Times. V minulých týdnech se totiž objevily zvěsti, že se Google obává nástupu této technologie, která by mohla podkopat jeho dominantní pozici.

Reklamy Netflixu pomohly. Levnější předplatné s reklamami spustil streamovací gigant Netflix teprve na začátku loňského října, už nyní je ovšem zřejmé, že se tento tah ukazuje jako možná spása. Netflix se celý loňský rok potýkal se zastavením přísunu nových předplatitelů, nicméně z posledního kvartálního hlášení vyplývá, že levnější předplatné přilákalo zpět mnoho nových předplatitelů a jen minimum těch stávajících naopak své předplatné o úroveň snížilo.

Spotify propouští. Nový týden, nová technologická firma oznamující propouštění. Tentokrát jde o švédské Spotify, které by mělo v následujících týdnech propustit šest procent pracovní síly z celkových téměř deseti tisíc zaměstnanců. Šéf a zakladatel společnosti v jedné osobě Daniel Ek při oznámení škrtů uvedl, že byl příliš ambiciózní ohledně investování do růstu společnosti.