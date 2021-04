Technologické firmy budou i nadále lákat investory | E15.cz

„Technologické společnosti patří k vítězům pandemické situace,“ konstatuje Jaroslav Vybíral, ředitel ČSOB Assets Managment. Práce z domova i distanční vzdělávání ovlivnily i situaci na akciových trzích. Například hodnota akcie kalifornské společností Zoom Video Communication vyletěla ze 100 dolarů na konci února na maximum 559 dolarů loni v říjnu.

„Po příchodu vakcín přišla sektorová rotace, nejvíce se draly vzhůru opomíjené sektory, jako jsou cestování, volný čas, restaurace, hotely a dnes už třeba i ropné akcie,“ vysvětluje Vybíral.

Letos je situace odlišná, díky úspěšnému vývoji vakcín se předpokládá návrat k normálnímu životu, což pocítily některé společnosti, které během loňského roku raketově vyrostly. „Letos jsme zažili ‚upouštění‘ bubliny jednoho segmentu technologických firem, které byly na vrcholu v únoru. Ilustruje to Tesla, ale i další jako Zoom nebo Peloton,“ říká Vybíral.

Současně je podle něho nutné rozdělovat technologické společnosti na dvě skupiny – tradiční big tech, kam spadá Google, Amazon nebo Microsoft, a takzvané hot stocks, do kterých se řadí společnosti, jejichž hodnota akcií značně vzrostla, ačkoli to nemá oporu v ziskovosti, a u kterých se sází na budoucí růst.

Zajímavým segmentem jsou elektromobily nebo čipy, myslí si Vybíral. Jako akcie, které je dobré sledovat, uvádí Volkswagen nebo nizozemskou společnost ASML vyrábějící stroje pro produkci čipů.

Právě o čipech se v poslední době mluví jako o nedostatkovém zboží, což brzdí výrobu aut, domácích spotřebičů nebo herních konzolí. Čipový průmysl přitahuje pozornost také podle Anny Píchové, vedoucí analytiků makléřské společnosti Cyrrus. „Zajímavé jsou i specializované polovodiče, například ty pro auta nebo umělou inteligenci společností NVIDIA či Intel,“ říká.

Oblast elektromobility zajímá také Ondřeje Koňáka, portfolio manažera společnosti Partners, který nesdílí nadšení pro automobilku Tesla. „Vsadil bych si na tradiční automobilky více než na Teslu, ta valuace nedává smysl,“ říká. Raději by sledoval vývoj akcií Renaultu, BMW nebo Daimleru.

„Myslím si, že letos budou mít klasické automobilky navrch, což jsme mohli vidět v posledních měsících třeba u Volkswagenu oproti Tesle,“ souhlasí Píchová. Pro elektromobilitu však předpovídá nepříznivý rok, a to zejména kvůli zmiňovanému nedostatku čipů, který zapříčiní nižší prodeje vozidel.

Koňák připomíná i rozvoj cloudových služeb, u kterých čeká další příznivý vývoj. „V rámci cloudových platforem stojí za sledování Microsoft, Google a SAP,“ uvedl pro deník E15. Další růst segmentu cloudových služeb očekává i kvůli postupnému přechodu do digitálního prostředí.

„Odhaduje se, že na cloudové služby přešla třetina společností a firmy, které jsou zkušené a exponované, by z toho měly benefitovat,“ připomíná Koňák. Shoduje se s ním Píchová, která vyzdvihuje i společnosti zaměřené na zabezpečení cloudů.

Naopak nikdo z oslovených odborníků se neobává, že by chystaná regulace velkých technologických firem významně zasáhla akciový trh. Podle Vybírala, Koňáka i Píchové bezprostřední ohrožení Googlu nebo Facebooku nehrozí, proto by i dál měly být pro potenciální investory zajímavé. „Také se může stát, že výsledné části, do kterých by byly rozděleny, by pak mohly mít větší hodnotu než celý konglomerát,“ uvažuje Vybíral.

Koňák zmiňuje i vodíkové technologie, se kterými operují například společnosti Plug Power nebo Capstone Turbines. „Souvisí to i s novou administrativou prezidenta Bidena, v jehož programu je výrazná podpora zelených zdrojů,“ uvedl. Investoři tak podle něho byli k zájmu o tento segment dotlačeni regulacemi a politikou odklonu od fosilních paliv.