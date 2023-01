Tesla za cenu české Oktávky. Automobilka snižuje ceny svých elektromobilů | E15.cz

Poté, co společnost Tesla Elona Muska nezvládala v posledních dvou letech výrobně pokrýt poptávku po jejích elektromobilech, jde s cenami až o dvacet procent dolů. Nižší ceny tesel se týkají Spojených států a některých evropských zemí včetně Česka. Tuzemec může aktuálně poprvé koupit Model 3 a Model Y levněji, než například elektrický vůz Škoda Enyaq iV. Díky novým továrnám by měla být výrobní kapacita společnosti v tomto roce mnohem vyšší než v předchozích letech. Informuje o tom zpravodajský server Reuters .

Pro představu: Model 3 od Tesly aktuálně začíná v Česku na 1 099 000 korun. Loni byly ceny pro Česko nastavené na 1 369 990 korun v základní výbavě. Loni v září Tesla oznámila, že Model Y s pohonem zadních kol je k dispozici v Evropě. Zákazníci v Česku si mohli auto objednat za záříjovou cenu od 1 499 990 korun s dodávkami od prosince 2022. Cena tohoto vozu se po pár měsících snížila na současných 1 159 000 korun.

V Německu Model 3 vyjde na 43 990 eur, tedy zhruba na 1 050 000 korun. To je dokonce méně než na kolik v Česku vychází Enyaq iV od Škoda Auto, jehož cena začíná na 1 179 000 korun.

Ještě zajímavějším srovnáním na českém trhu může být Model 3 s hybridním vozem Škoda Octavia RS Challenge Plus, jehož cena v Česku začíná na 1 024 900 korun. Jedná se tak o rozdíl pouhých pár desítek tisíc korun.

V návaznosti na zprávy o zlevňování elektromobilů společnosti Tesla začala klesat cena jejích akcií ve Frankfurtu o 3,8 procent. Stalo se tak poté, co generální ředitel Tesly Elon Musk varoval, že vyhlídky na hospodářskou recesi a vyšší úrokové sazby by mohly znamenat snížení cen vozidel. Jedině tak by si podle jeho slov automobilka dokázala udržet růst objemu prodejů, a to i na úkor zisku.

Už v minulém roce akcie Tesly odepsaly asi sedmdesát procent hodnoty a propadly se na úroveň kolem 123 dolarů. Akciím americké automobilky ale neprospěl ani fakt, že ve třetím čtvrtletí minulého roku vyrobila o 22 tisíc vozů více, než doručila zákazníkům na všech trzích. Poptávka po automobilech v Číně v listopadu meziročně poklesla o více než devět procent, což vyvolalo další obavy především o poptávku po elektromobilech právě v Číně, která je zdaleka největším trhem s těmito vozy.

Pro amerického kupce Tesly Modelu Y Long range (pozn.redakce: Long range je typ vozu s delším dojezdem) představuje nová cena těchto elektromobilů v kombinaci s americkou dotací, která vstoupila v platnost letos v lednu, 31procentní slevu. „Takový krok by měl skutečně zvýšit objemy prodejů v roce 2023,” uvedl na twitteru investor Tesly Gary Black, který si z poklesu akcií Tesly příliš hlavu neláme a v mnoha ohledech zůstává optimistický.

Přesto si někteří uživatelé na online fórech fanoušků Tesly stěžovali, že snížení cen znevýhodnilo zákazníky, kteří si nedávno koupili jejich elektromobil. Na trhu s ojetými vozy jim tak zůstalo zboží s nižší hodnotou.

„Tyto obrovské cenové výkyvy mě vůbec netěší. Už jen takové snížení o deset tisíc eur ve vás zcela přirozeně vyvolává pocit, že jste zaplatili zbytečně moc,“ napsal v pátek jeden uživatel na fóru Tesla Drivers and Friends.

Tesla minulý týden také snížila ceny v Číně i na dalších asijských trzích. Spolu s předchozím snížením cen, ke kterému došlo loni v říjnu, klesla cena v Číně za Model 3 nebo Model Y od září o 13 až 24 procent, jak vyplynulo z výpočtů agentury Reuters. Kromě Číny se ceny Tesly snížily také v Jižní Koreji, Japonsku, Austrálii a Singapuru.

Ke snížení cen Tesla přikročila i ve Francii, Švýcarsku a Rakousku. Její Model 3 byl mimo jiné minulý měsíc nejprodávanějším elektrickým vozidlem v Německu. Druhým nejprodávanějším elektromobilem byl Model Y, který porazil zcela elektrický vůz ID.4 od Volkswagenu. Německá automobilka nedávno zvýšila cenu svého základního elektromobilu ID.3 a v současné době je na stejné cenové úrovni jako nyní zlevněný Model 3 od Tesly.

Tesla začátkem ledna oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí dodala zákazníkům rekordních 405 278 vozů. Odbyt ale zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě společnosti Refinitiv odhadovali na 431 117 vozů. Za celý loňský rok Tesla dodala 1,31 milionu vozů, což je meziroční nárůst o 40 procent.