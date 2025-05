„Dva roky aktivní spolupráce s ukrajinskou startupovou scénou nyní logicky vyvrcholily ve vznik samostatného fondu. O oblast se zajímá stále více investorů a my místní scénu známe už opravdu dobře. Samozřejmě můžeme získat i velice zajímavou investiční příležitost,“ hovoří o vzniku fondu jeden z partnerů N1 Ondřej Homola.

Řeč byla o Respeecheru, první investici N1 Ventures U-Techu v ruskem napadené zemi. Startup vyvíjí software pro syntézu řeči umožňující díky využití umělé inteligence mluvit hlasem jiné konkrétní osoby. Software dnes využívají i hollywoodská studia. Vytvořil například hlas mladého Luka Skywalkera pro Disney+ nebo řeč Elvise Presleyho pro finále America´s Got Talent v roce 2022.

Společnost také získala cenu Emmy za vytvoření hlasu Richarda Nixona ve filmu In Event of Moon Disaster. Software využívají i tvůrci her, reklam nebo lidé v hudebním průmyslu. Po vypuknutí války na Ukrajině se Respeecher podílel také na vývoji systému akustických senzorů Zvook pro ukrajinskou armádu.

Investoři tím vytěžují znalosti, které získali díky svým cestám na Ukrajinu v době, kdy západní kapitál ještě váhal. „Na Ukrajinu jsme začali jezdit hned v roce 2023. Chtěli jsme pomoct v těch nejtěžších časech lidem, kteří neztratili ani v extrémních podmínkách sílu budovat tam svoje firmy a plnit si sny. Díky tomu jsme na Ukrajině získali unikátní postavení.“ říká Ondřej Homola. Pro startupy pomáhal například pořádat konference v Praze i v Kyjevě nebo přivážet do země investory z EU a USA.

Investoři se shodují v tom, že i přes válku, kterou Rusko na Ukrajině rozpoutalo, je investiční riziko v zemi velké a jejich vstup je zatím opatrný. Nyní přichází ale v pravý čas, aby po skončení konfliktu svoij přítomnost znásobili.

„Stejně tak, jako je pro Ukrajinu nyní důležité, aby neztratila kontakt s inovacemi, které se odehrávají na evropských trzích, je pro nás zajímavé pozorovat zblízka tamní prostředí a skokový vývoj například v oblasti produktů dvojího užití. Zatím jde spíše o symbolické investice, ale směřování nového fondu N1 nás baví,” vysvětluje jeden z investorů, Jan Barta z Pale Fire Capital.

RSJ, kde vedle Libora Winklera působí ještě například miliardář Karel Janeček, má zacíleno na Ukrajinu i bez ohledu na startupový fond ještě v oblasti energetiky a zemědělství. Dělá to s podobnou strategií, tedy být v malém přítomna, aby později měla při poválečné obnově země na čem stavět. „Biomasa, obecně zemědělství a energetika, to jsou hlavní věci, které Ukrajina má. Ta země má superkvalitní půdu, ale i tu méně bonitní, jež nebude potřeba, a to je právě příležitost pro biomasu, solární a větrné elektrárny. A to myslím ve velkém,“ hovořil o plánech pro e15 magazín před časem Libor Winkler.