Twitter zavede home office natrvalo | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Rozdílné strategie

Přístup evropských zemí při uvolňování opatření proti koronaviru se značně liší. Velká Británie podniká první malé kroky, čelí přitom silné kritice za svůj postup. Vědci volají po silnějších opatřeních na zastavení viru. Regionální vlády ve Skotsku, Severním Irsku a Walesu hodlají uvolňovat opatření pomaleji a premiér Boris Johnson jim v tom nemůže zabránit, protože do otázek týkajících se zdravotní péče nesmí centrální vláda zasahovat. Švédsko na druhé straně začíná přehodnocovat svou strategii minimálních omezení poté, co počet obětí koronaviru mezi seniory začal prudce růst. Banka Goldman Sachs předpovídá, že restart ekonomiky v Itálii a Španělsku bude mnohem pomalejší než v Německu, mimo jiné kvůli přísnějším restrikcím.

Vztahy Číny a USA

Američtí vyšetřovatelé uvádějí, že Číně nelze věřit ohledně vyšetřovacích spisů v případu porušování protiíránských sankci ze strany společnosti Huawei Technologies. V americkém Senátu se připravuje hlasování o sankcích proti čínským představitelům kvůli porušování práv muslimských menšin. Čína mezitím zvyšuje nákupy sóji z USA. Částečně proto, aby splnila závazek z vzájemné obchodní dohody, částečně kvůli tomu, že dodávky z Brazílie váznou.

Vlna krachů

Americká centrální banka Fed předpokládá, že koronavirus a související omezení přinesou „historický“ propad ekonomiky a krachy firem v obrovském rozsahu. Fed také očekává jen pomalý návrat ekonomiky do normálu a dodává, že mohou být potřeba další fiskální stimuly.

Z domova

Společnost Twitter, která provozuje stejnojmennou sociální síť, dovolí zaměstnancům, jejich povaha práce to umožňuje, pracovat z domova. A to nejen po dobu trvání koronavirové krize, ale i kdykoliv v budoucnu. Analytici to hodnotí jako jeden ze signálů, jak koronavirus promění pracovní trh.