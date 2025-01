Skupina Sev.en Global Investments v roce 2023 spadla do čisté ztráty 11 milionů eur (zhruba 276 milionů korun) poté, co za rok 2022 vykázala čistý zisk 492 milionů eur (asi 12,3 miliardy korun). Výnosy přitom skupině meziročně stouply téměř o čtvrtinu na 1,854 miliardy eur (46,5 miliardy korun). Vyplývá to z výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin, na které v pondělí upozornil server Ekonomický deník. Sev.en Global Investments řídí zahraniční aktivity skupiny Sev.en Group miliardáře Pavla Tykače. Do Sev.en Global Investments sídlící v Praze patří mimo jiné těžařské a energetické firmy v Severní Americe, Austrálii, Asii a Evropě.