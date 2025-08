Vpuštěním SAP Joule do interního systému zvýšilo ČD Cargo efektivitu vývoje aplikací o polovinu

ČD Cargo je největší nákladní železniční dopravce v České republice a působí také v dalších sedmi zemích Evropské unie. Na domácím trhu přepraví ročně více než 50 milionů tun zboží a dalších 20 milionů tun v zahraničí. V současnosti stojí před společností mnoho výzev, aby se na měnícím dopravním trhu udržela a využití umělé inteligence je jednou z příležitostí, jak dosáhnout zvýšení efektivity rutinních činností.

„Když jsem se na schůzce s Vladimírem Heřtem, poradcem pro digitální transformaci s využitím řešení a technologií SAP, dozvěděl o možnostech SAP Joule, nadchlo mě to,“ říká Petr Drozd z ČD Cargo. Jde o pokročilý AI nástroj integrovaný do ekosystému SAP, který slouží jako takzvaný „AI copilot“. Tedy asistent, jenž pomáhá uživatelům napříč podnikem automatizovat procesy, zrychlit práci a zefektivnit rozhodování. „Říkal jsem si, že je to příležitost vyzkoušet něco nového. Následující dny jsem o Joule mluvil, kudy jsem chodil, a snažil jsem se pro něj nadchnout i své kolegy a další partnery. Aby pak společně se mnou našli praktické využití v našem prostředí,“ uvedl. A zadařilo se.

Zaměřili jsme se na vývoj Fiori aplikací

Na začátku bylo potřeba prozkoumat, co všechno Joule umí a co je zrovna ČD Cargo schopné využít ve svém stávajícím SAP ekosystému. Protože pokud nepracujete v SAP cloudu, ale máte hybridní prostředí, nejde využít vše, co Joule nabízí. „Shodou okolností jsme potřebovali zvýšit efektivitu při vývoji Fiori aplikací, abychom je se stejně velkým týmem dokázali vyvíjet rychleji. Využití Joule jsme nasměrovali proto sem,“ doplňuje Drozd.

Proces praktického nasazení nových nástrojů, kam patří i SAP Joule, není podle něho jednoduchý. Na trhu je nedostatek zkušených konzultantů, dokumentace je v plenkách. Tým ČD Cargo při zavádění musel překonat nejednu překážku. „Nejprve jsme si například museli metodou pokus omyl vyzkoušet různé možnosti, jaké cloudové služby je vůbec nutné aktivovat, než jsme se dostali do stavu, kdy před vámi bliká kurzor příkazového řádku a čeká na zadání prvního pokynu. A my pak mohli napsat své požadavky, aby Joule navrhla první aplikaci,“ vysvětluje Drozd.

Dnes může ČD Cargo s klidným srdcem říct, že vpustit Joule do svého týmu bylo tím správným rozhodnutím. „Joule škrtne vývojářům tu nezáživnou práci. Připraví za ně testovací případ, k němu data a klidně to za ně i otestuje,“ konstatuje Drozd. A dodává, že se zavedením tohoto nástroje se zvýšila efektivita vývojářů Fiori aplikací ve společnosti až o padesát procent.