Původně ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) plánovalo poslat startupovým fondům zhruba 1,3 miliardy korun, nyní ale došlo k navýšení na 3,3 miliardy. Podle loňského plánu mají peníze směřovat například do firem v oboru umělé inteligence, které vznikly na českých univerzitách, ale i do dalších nadějných startupů v rané fázi vývoje. Peníze pocházejí z Národního plánu obnovy, jejich konkrétní správce vybírá Evropský investiční fond (EIF).

„Úředník není dobrý investor, nemá o tom rozhodovat, ale to neznamená, že by v tom nemohly hrát roli státní instituce,“ uvedl vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace na MPO Petr Očko na konferenci k představení reformy transferu znalostí, na níž ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09) představila změny, které by měly vést k tomu, že vícero univerzitních inovací bude převedeno do byznysových projektů.

Princip je následující. Česko dostane finance z Národního plánu obnovy, tedy peníze z Evropské unie, které jsou určené na „zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků.“ Celkový objem finančních prostředků je 198,4 miliardy korun, na investice do startupů má směřovat 3,3 miliardy.

Tyto peníze mezi mladé firmy nebude rozdělovat stát, ale soukromí investoři, které vybere Evropský investiční fond a kteří se budou muset řídit cíli a specifikacemi vycházejícími ze zadání. EIF má dlouhodobou zkušenost s financováním fondů rizikového kapitálu, samotné fondy budou následně peníze přerozdělovat mezi české startupy.

Hosty e15 Castu byly zakladatelky platformy Mumdoo Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová • e15

Stát už v minulosti podobným způsobem dodal peníze na český trh, konkrétně to bylo třeba v případě Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), kdy tuzemské fondy Nation1 a Lighthouse Ventures dostaly do správy téměř miliardu korun.

Nyní EIF vybírá nové správce pro dva ze tří původních projektů, tedy transferový fond pro firmy pracující s umělou inteligencí z univerzitních prostředí a koinvestiční fond, který je zaměřený na firmy v rané fázi existence. Třetím projektem, který se rýsuje, je sandbox pro fintechové firmy. Rozhodnutí o tom, který investiční tým bude se státním kapitálem nakládat, mělo padnout už na začátku letošního roku, dosud se tak ovšem nestalo. „Výběr správce fondu je plně v rukou Evropského investičního fondu. Podle našich informací výběr postupuje úspěšně a kvalitních zájemců je více, než se původně očekávalo,“ uvedla Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.

Celé schéma by se mělo označovat jako Future Fond a v dalších letech by na něj mohly navázat další projekty, které se budou zaměřovat na technologický transfer z českých univerzit. „Vždy je pro nás prioritou číslo jedna bavit se se soukromým sektorem, abychom nedělali něco, co je čistě úřednické,“ uvedl Očko na konferenci. Díky navýšení peněz z NPO určitě nebude celá operace omezená na tři zmíněné projekty, další tematické fondy, které by spravovali komerční investoři, by tedy měly v blízké době vzniknout. Zatím není jasné, na jaké obory se budou zaměřovat.

Pro lokální startupový trh se tak může jednat o poměrně výraznou finanční injekci, podle databáze serveru CzechCrunch české startupy v minulém roce získaly od investorů 11 miliard korun. Zmíněné projekty nejsou jedinou finanční podporou pro mladé firmy ze strany státu, v současné době také funguje program Technologická inkubace, který běží pod agenturou CzechInvest. Shodou okolností jej rovněž řídí Petr Očko. V rámci „inkubace“ mezi startupy přerozděluje miliardu korun, v tomto případě se jedná o peníze ze státního rozpočtu. Program má trvat sedm let a počítá s podporou pro 300 startupů. Zájem o tento typ podpory je, za dva roky existence se do programu přihlásilo už přes tisíc firem.

Celkově tak stát kombinací peněz z unijních zdrojů a státního rozpočtu v dalších letech podpoří tuzemské startupy částkou ve výši 4,3 miliardy. Cílem má být podpora startupů v oblastech, které státní orgány vnímají jako strategické a důležité, a také nastartování přenosu znalostí z univerzit do komerční sféry. Takových firem totiž v Česku stále příliš není.

„Ve chvíli, kdy tady bude více fondů, nebudou mít do čeho investovat. Nebo je možné, že když tu ty peníze budou, tak to podpoří dění na univerzitách. Dostáváme se tím ale k tomu, že pokud tady nebude chuť a týmy na univerzitách, jež by přesvědčily investora, tak se nikam neposuneme. Můžeme tady mít deset fondů, ale když nebudou mít do čeho investovat, tak půjdou do jiného regionu a ty peníze rozpustí jinde,“ uvedla na konferenci Zuzana Picková, ředitelka Czech Private Equity & Venture Capital Association.